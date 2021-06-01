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ЖКХ

ПТС планирует продать три здания для сокращения кредиторской задолженности

10.06.2021 11:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума рассмотрела вопрос о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Псковские тепловые сети» на совершение сделки по продаже муниципального недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы. 

Речь идет о здании на Гражданской, 12А, где располагался электроцех (одно из помещений здания сдается в аренду стоматологу), о здании по Гаражному проезду, 12 (магазин, теплица) и по Гаражному проезду, 14 (здание главного корпуса и бытового корпуса со столовой).

По информации КУМИ Пскова, данные объекты освобождены и подготовлены к реализации. Средства от их продажи ПТС сможет направить на погашение кредиторской задолженности. Директор «Псковских теплосетей» Игорь Максимов уточнил, что кредиторская задолженность предприятия составляет около 150 млн рублей, дедлайн по ее погашению наступает в следующем году, «но перспективы по источникам разрешения ситуации не просматриваются». Проблему частично можно было бы решить за счет продажи неиспользуемого недвижимого имущества. С продажи указанных трех объектов, по оценкам Игоря Максимова, удастся выручить около 30 млн рублей. Общий объем задолженности предприятия приближается к 500 млн рублей.

Депутат Олег Брячак поинтересовался у него, из чего складывается задолженность теплосетей и каковы дальнейшие прогнозы руководства ПТС по судьбе предприятия. «По первому полугодию 2021 года прогнозируем, что сработаем в ноль. Считаю, это замечательный результат. Так и должны работать муниципальные социально-ориентированные предприятия. Все разговоры о том, что такие предприятия должны быть прибыльными — милые заблуждения, не имеющие под собой ни профессиональных, ни морально-этических оснований», - заявил директор ПТС.

В целом, Игорь Максимов считает финансово-экономические показатели предприятия весьма устойчивыми. «Главное, что нас сейчас волнует, - это кредитные обязательства», - пояснил он. Факт того, что предприятие работает стабильно, подтвердила и заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

Ряд депутатов высказали мнение о преждевременности вынесения вопроса на сессию, поскольку не до конца понятны суммы, которые можно выручить с продажи. Замглавы города Александр Баев обратил внимание, что в Гаражном проезде, 12 располагается теплица и магазин — практически готовый бизнес, поэтому он присоединился к числу депутатов, считающих, что вопрос о продаже указанных объектов надо доработать, чтобы выручить как можно больше денег. Кроме того, со стороны депутатов поступило предложение принять указанные объекты в собственность города и после этого выставить на продажу. 

Между тем Игорь Максимов высказал мнение, что, если здания поступят в городскую казну и будут проданы, то полученные средства ПТС никогда не увидит.

Когда пришло время принимать решение, мнения депутатов разделились. Процедура голосования длилась рекордно долго. В конечном счете, в связи с тем, что у депутатов сегодня возникло много вопросов, решено вновь посвятить этой теме заседание профильного комитета и повторно вынести на сессию.

Теги: #псковская городская дума #птс #имущество
Источник: Псковская Лента Новостей
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