ЖКХ

В Пскове проверили ход работ по капремонту домов. ФОТО

Реализация региональной программы капитального ремонта в Псковской области идет полным ходом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора – фонда капитального ремонта, и. о. генерального директора Сергей Шарлаев совместно с инженером отдела капитального ремонта проконтролировали ход и качество работ.

В многоквартирном доме на улице Леона Поземского, 64 ведутся работы по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ООО «Гриал» заменила окна и двери в местах общественного пользования, ведется ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, также, в соответствии с договором будет выполнен ремонт цоколя дома. На текущий момент работы выполнены на 80%. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на качестве выполнения работ в зоне карниза и необходимости соблюдения техники безопасности при установке строительных лесов.

На фото: ход работ по капитальному ремонту фасада в доме №64 по улице Леона Поземского

Далее осмотрели крыши многоквартирных домов №№ 63,64 и 123А по улице Военный городок-3. В доме №63 ремонт проводит подрядная организация ООО «Оптимастрой», в ходе осмотра выявлены следующие недостатки: отсутствует обработка торцов деревянных конструкций стропильной системы составом огнебиозащиты, не соблюдены требования пожарной безопасности на объекте. В доме №123А работы ведет ООО «ЦСР». На данном объекте не закреплены строительные леса, что также является нарушением техники безопасности при производстве работ. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

На фото: ход работ по капитальному ремонту крыши в доме №63 по улице Военный городок-3

На фото: ход работ по капитальному ремонту крыши в доме №64 по улице Военный городок-3

Капитальный ремонт крыши проводится и в доме №86 по улице Николая Васильева. Подрядная организация - ООО «Строй Проф» - выполнила работы на 50%, в ходе осмотра были выявлены существенные недостатки: нарушение работ по замене стропильной системы, отсутствие проектной документации на объекте. Такие нарушения стали возможны в том числе по причине ненадлежащего исполнения обязательств организацией, осуществляющей строительный контроль.

В доме №71Б по улице Николая Васильева ООО «Капитал-Строй» проводит работы по капитальному ремонту инженерных сетей, подрядчик ремонтирует системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, на текущий момент работы выполнены на 35%. Проверяющие обратили внимание подрядчика на отсутствие гильз, которые в обязательном порядке устанавливаются при прокладке труб в перегородках.

На фото: ход работ по капитальному ремонту инженерных систем в доме №71Б по улице Николая Васильева

К работам по капитальному ремонту систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в доме №12 по Октябрьскому проспекту замечаний нет, подрядчик - ООО «ЦСР» - работает в соответствии с согласованным графиком. На объекте совместно с подрядчиком представители регионального оператора обсудили этапы работ и необходимость завершения капитального ремонта инженерных систем до начала отопительного сезона.

На фото: ход работ по капитальному ремонту инженерных систем в доме №12 по Октябрьскому проспекту

По итогам рабочего выезда подрядные организации обязаны исправить все выявленные замечания и предъявить устранение недостатков организациям, осуществляющим строительный контроль, а также, выполнить работы в установленные сроки, отметили в фонде.