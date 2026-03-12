 
ЖКХ

Псковские газовики готовятся к противопаводковым мероприятиям

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Псков» готовят комплекс мероприятий для обеспечения надежной и безопасной работы газораспределительных сетей в период весеннего половодья. Специалисты проводят подготовку в местах прогнозируемого подтопления с учетом данных гидрометеорологической службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В рамках реализации плана противопаводковых мероприятий специалисты «Газпром газораспределение Псков» в зоне эксплуатационной ответственности выполняют:

  • мониторинг технического состояния сетей: ежедневный контроль трасс надземных и подземных газопроводов в местах подтопления, обследование пунктов редуцирования газа, газовых колодцев, надземных задвижек и шаровых кранов;
  • обследование участков газопроводов вблизи водных объектов и на переходах через водные преграды;
  • подготовку спецтехники и оборудования, создание аварийного резерва труб, горюче-смазочных материалов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий паводков и аварийно-восстановительных работ;
  • очистку от снега и льда водопропускных, водоотводящих и других гидротехнических сооружений.

В период наиболее интенсивного таяния снега и ледохода организуется круглосуточное дежурство аварийно-спасательных и ремонтных подразделений компании. С сотрудниками ГРО проводятся дополнительные инструктажи об алгоритме действий при угрозе возникновения ЧС, вызванных паводком.

Для эффективного реагирования на возможные инциденты налажено взаимодействие, проводятся тренировки с региональными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, МЧС и другими организациями.

«Газпром газораспределение Псков» напоминает жителям районов, наиболее подверженных паводкам, о необходимости при обнаружении запаха газа в помещениях или на улице, а также подтоплении газопровода:                                                                               

  • немедленно перекрыть краны перед всеми газовыми приборами и кран газопровода на вводе в дом;
  • сообщить о происшествии в аварийную газовую службу по телефонам: 104 или 112;
  • оповестить окружающих о возможной опасности;       
  • обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам аварийно-диспетчерской службы на участки и в технические помещения домов для проведения работ.
