«Горводоканал» обновил насосы‑дозаторы на очистных сооружениях Пскова

На очистных сооружениях водопровода муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» завершили замену двух насосов‑дозаторов, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Новое оборудование отвечает за один из важнейших этапов водоподготовки — равномерное добавление коагулянта в воду из поверхностного водозабора. Благодаря этому реагенту мельчайшие коллоидные частицы объединяются в крупные тяжёлые хлопья, которые затем оседают под действием силы тяжести и удаляются механическими способами очистки.

Главные преимущества обновлённых насосов‑дозаторов — повышенная энергоэффективность. При этом по уровню надёжности и качеству работы они полностью соответствуют прежним стандартам. Примечательно, что предшественники нового оборудования прослужили более 35 лет — они были выпущены ещё в 1988 году.

Замена насосов проведена в рамках инвестиционной программы «Горводоканала» на 2025–2028 годы.