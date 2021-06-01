ЖКХ

В Писковичах отремонтировали крышу дома в рамках капремонта

Подрядная организация ООО «Стройград» выполнила ремонт крыши дома №5 в деревне Писковичи Псковского района в рамках заключенного договора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой плоской кровли с применением технологии ВИР-пласт. Кроме того, произвели ремонт вентиляционных шахт, выполнили замену колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, выполнили ремонт водосточной системы, а также устройство кабин выхода на крышу.

Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 84,15%. В пресс-службе регионального оператора также отметили, что в 2020 году в вышеуказанном доме проводили капитальный ремонт систем водоотведения и холодного водоснабжения.