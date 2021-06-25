ЖКХ

Полностью восстановить электроснабжение в Псковской области после грозы планируют завтра

Полностью завершить восстановление электроснабжения в пострадавших от грозы населенных пунктах Псковской области планируется завтра, 26 июня. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Из 1100 отключенных пунктов в настоящий момент остаются без света менее 900, к вечеру их будет уже порядка 300.

«Эти прогнозы могут быть скорректированы – в регионе очередное штормовое предупреждение. С 18:00 в Пскове и области ожидается усиление ветра до 20-23 метров в секунду, ливень и град», - отмечается в сообщении.