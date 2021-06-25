Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах и усилении ветра

В течение дня 25 июня на территории Псковской области сохранятся грозы, местами пройдут ливни. Также местами ожидается кратковременное усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий, управление МЧС рекомендует:

При сильном ветре:

- убрать хозяйственные вещи с балкона и со двора дома, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закрыть окна;

- поставить автомобиль в гараж, а при отсутствии гаража припарковать его вдали от деревьев, а также от слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе:

- не стоит выходить из дома, следует закрыть окна, двери и дымоходы;

- необходимо отключить радио и телевизоры от сети, не стоит использовать электроприборы и мобильные телефоны;

- если гроза застала вне жилища, не нужно прятаться под одиноко стоящими деревьями, высокими конструкциями, лучше держаться как можно дальше от линий электропередач.

- надо помнить, что отдых у воды, выход на акваторию внутренних водоемов региона на маломерных судах в такую погоду крайне опасен.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112 или 101.