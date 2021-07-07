Воздушные ЛЭП планируют убрать под землю в Великих Луках

О том, какие меры предпримет администрация Великих Лук во избежание аварий на ЛЭП рассказал первый заместитель главы города Великие Луки по вопросам ЖКХ Валерий Астраханцев в эфире радио «Луки FM», передает издание «Луки.ру».
Ведущая программы Александра Павлова спросила о том, какие меры будут предприняты во избежание таких же крупных аварий на ЛЭП, как те, что стали последствием недавнего урагана.
Валерий Астраханцев ответил, что этот вопрос будет решаться силами взаимодействия администрации Великих Лук и энергетиками. Он пояснил, что руководству МРСК доложат информацию о том, что все воздушные линии электропередач для уличного освещения необходимо убрать под землю. Астраханцев отметил, что благодаря таким действиям, удастся избежать аварий, связанных с уличным освещением.
Также он рассказал о том, что работы по ликвидации аварийных деревьев будут вестись более оперативно и внимательно. Кроме того, у первого заместителя главы города есть задумки по созданию специального управления в рамках ЖКХ, которое будет заниматься непосредственно городскими насаждениями. Валерий Астраханцев добавил, что это дело не простое, поэтому на такую должность будут готовы взять только высококлассного специалиста в этой сфере.