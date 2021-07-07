ЖКХ

Воздушные ЛЭП планируют убрать под землю в Великих Луках

О том, какие меры предпримет администрация Великих Лук во избежание аварий на ЛЭП рассказал первый заместитель главы города Великие Луки по вопросам ЖКХ Валерий Астраханцев в эфире радио «Луки FM», передает издание «Луки.ру».



Ведущая программы Александра Павлова спросила о том, какие меры будут предприняты во избежание таких же крупных аварий на ЛЭП, как те, что стали последствием недавнего урагана.

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Валерий Астраханцев ответил, что этот вопрос будет решаться силами взаимодействия администрации Великих Лук и энергетиками. Он пояснил, что руководству МРСК доложат информацию о том, что все воздушные линии электропередач для уличного освещения необходимо убрать под землю. Астраханцев отметил, что благодаря таким действиям, удастся избежать аварий, связанных с уличным освещением.

Также он рассказал о том, что работы по ликвидации аварийных деревьев будут вестись более оперативно и внимательно. Кроме того, у первого заместителя главы города есть задумки по созданию специального управления в рамках ЖКХ, которое будет заниматься непосредственно городскими насаждениями. Валерий Астраханцев добавил, что это дело не простое, поэтому на такую должность будут готовы взять только высококлассного специалиста в этой сфере.