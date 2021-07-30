ЖКХ

«Вторая жизнь» мусора

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Экосреда», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 июля. Гостем студии стала эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Наталья Синожацкая. Ведущий программы, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров обсудил с ней новую систему сортировки мусора в городе Пскове и правила раздельного сбора ТКО.

- Если ссылаться на совсем свежие статистические данные фонда «Общественное мнение», то на 1 июля этого года сортировать мусор, то есть выбрасывать пластик, бумагу и стекло в отдельные контейнеры при условии, что баки будут стоять вблизи места проживания, готовы 87% жителей нашей страны. Это подавляющее большинство. Уже сортируют мусор в отдельные контейнеры пока только 4%. Не готовы к раздельному сбору мусора вообще, даже если контейнеры будут стоять прямо во дворах, на контейнерных площадках, всего 6%. Основные аргументы: это неудобно, дома рассортированный мусор занимает много места, особенно, если это небольшие кухни, в которых многие из нас продолжают жить, нет контейнеров, мусор сбрасывается и вывозится вперемешку, нет времени... То есть, у людей сложилось устойчивое мнение, что, даже если они потратят свое время и силы, помоют бутылочки и отсортируют их дома, то это все все равно свезут в одну кучу.

Если продолжать тему бытовых отходов, в год наша страна производит около 70 миллионов тонн бытовых отходов, в том числе и промышленных. Это огромная цифра. Получается, что в среднем на каждого жителя нашей страны приходится 470 килограмм отходов. При этом в 2000-х годах эта цифра была в два раза меньше - 220 килограмм. По сути, получается, что объем мусора на одного человека из года в год постоянно увеличивается. При этом, я думаю, для вас не секрет, что 90% отходов составляет одноразовый пластик, пакеты, подложки и так далее. Какова готовность псковичей к раздельному сбору мусора? Какая тенденция наблюдается?

- Это актуально, потому что с каждым разом мы получаем все больше просьб от населения по установке специальных контейнеров. Сначала это были сетки для сбора пластиковых бутылок. Теперь жители нашего города, в первую очередь, Запсковья и Овсища, могут видеть на своих мусорных площадках помимо стандартных синих контейнеров еще желтые, с наклейкой «вторсырье». Мы стали получать вопросы - что туда можно кидать и как это нужно сортировать. Поэтому 24 июля мы провели пилотный мастер-класс по сортировке отходов, который я считаю успешной акцией. Ее результаты мы озвучим немного позже.

Интерес и готовность жителей нашей области к сортировке мусора очень актуальны, и мы уверены в успешной реализации этой идеи.

- То есть, псковичи уже морально к этому готовы?

- Люди видят, что приезжает не простая мусорная машина и увозит все отходы вместе - они видят, что мы проводим сортировку, и это необходимо. В Европе это уже давно практикуется. Мы говорим: «в Европе это, в Европе то...», а у нас будто ничего этого не происходит. Но нет, мы тоже понемногу внедряем то, что должно быть, и начинаем с базы, с азов. Понятно, что баков должно быть больше. Но для того, чтобы баков становилось больше, нам нужно у всего населения выработать такую экопривычку, как сортировка отходов на те, которым еще можно дать «вторую жизнь» и те, которые не подлежат переработке, и их нужно отправлять для складирования на полигоны.

- Если сравнивать наш город, далеко не самый крупный в стране, с городами-миллионниками, то мы увидим, что в них гораздо большее количество людей склонно к трансформации. Например, в Екатеринбурге мусор уже сортируют 75% опрошенных. С чем это связано? С тем, что там делают больший акцент на экологическом воспитании населения? Или, может быть, люди просто живут в современном крупном городе, и они уже давно были к этому готовы?

- Мне кажется, все зависит от нас самих. Если мы хотим это делать, неважно, предоставляют нам такую возможность или нет, мы это сделаем. Часто мы слышим отговорки вроде: «А почему я должен нести мусор куда-то в соседний двор?». Отговорок очень много. А когда мы были маленькими, многие собирали макулатуру и стеклотару. Потом, к сожалению, это куда-то пропало, но все равно, остались люди, у которых эта привычка никуда не пропадала. И люди сортировали отходы, независимо от того, были контейнеры для вторсырья или нет. Видимо, жители Екатеринбурга более сплоченные и им не все равно, какая экологическая ситуация в их регионе. В Псковской области меня в последнее время радует растущий интерес к этому у молодежи. Старшее поколение тоже вспоминает, как это было раньше. Я надеюсь, что со временем у нас будет 100% охват.

- Теперь на мусорных площадках стали появляться большие желтые баки с наклейкой «вторсырье», на которых схематично нарисованы пластик, стекло, бумага и так далее. В чем разница между обычным контейнером и желтым контейнером?

- В первую очередь, в том, что за желтым баком приезжает отдельная машина. Отходы, которые население складирует в специальный контейнер, забираются машиной с опознавательным знаком, который гласит, что она перевозит вторсырье. График транспортировки отходов вырабатывают диспетчеры нашей компании, машина выходит на линию и забирает с адресов по маршрутному листу отходы, которые находятся в желтых контейнерах.

- Хочу уточнить очень важный момент. Во время мастер-класса очень многие люди говорили - за рассортированным и обычным мусором будут приезжать одни и те же автомобили. Появится ли отдельный автомобиль для вывоза отходов из желтого контейнера?

- Миф об одних и тех же машинах действительно существует, и я слышала его от своих знакомых. Люди говорят - зачем сортировать мусор, если приедет одна машина и сгрузит его в один кузов? Нет, это не так. Такого в принципе не может быть, чтобы в машину со вторсырьем попали другие ТКО, которые не подлежат переработке.

- Может ли машина для вторсырья по дороге, чтобы сэкономить время, «захватить» контейнер для сбора ТКО?

- Нет, это исключено. Отдельный автомобиль - отдельный контейнер.

- Когда мы проводили мастер-класс, то предложили всем желающим прийти со своими бытовыми отходами, чтобы эксперты рассортировали мусор, разложили по фракциям и рассказали, что сортируется, а что - нет. Во время мастер-класса горожане задавали много простых, базовых вопросов, в том числе - будет ли снижаться тариф на вывоз мусора, если они начнут сортировать отходы?

- Нет. На снижение тарифа это никак не повлияет. То есть, цифра, которая была в вашей квитанции, останется той же, вне зависимости от того, сортируете вы мусор или нет.

- Получается, не только наш регион живет по таким правилам?

- Да, это абсолютная норма. Вне зависимости от региона Российской Федерации, даже там, где мусорная реформа уже действует, все одинаково.

- Часто люди, которые живут в домах с мусоропроводом, говорят, что им уже не пользуются. У каждого дома есть своя страничка в социальной сети, где люди активно обсуждают новости и проблемы, и они часто жалуются на то, что мусоропровод забит. Они отмечают, что уже давно стали выносить мусор на контейнерную площадку. Мало того, что запах, так еще и просто прикасаться к ручке неприятно. Может быть, стоит закрыть эту всю историю с мусоропроводом уже завтра как пережиток прошлого?

- По моему мнению, такие кардинальные меры сразу же вводить очень сложно, потому что это может вызвать волну недовольства у людей. Единицы до сих пор пользуются мусоропроводом. Например, недавно одна женщина заявила, что по этой причине не будет сортировать мусор. Конечно, такие люди будут всегда. Если не будет мусоропровода, то пакеты с мусором элементарно будут лежать в подъезде. Должна выработаться какая-то экокультура. Мы должны заботиться не только о порядке в своей квартире, но и на придомовой территории.

Я живу в многоквартирном доме. У меня есть мусоропровод и рядом контейнерная площадка. И мне очень приятно видеть, что даже бабушки из частного сектора рядом несут свой мусор, в том числе, рассортированный, на общую площадку. Им не все равно, как выглядит территория вокруг них!

- Систему установки новых контейнеров ввели недавно. Где они располагаются? Где планируется еще поставить контейнеры - в центре города или на окраинах?

- Мы планируем охватить территорию всего города, чтобы никто не был обделен. Этот, сначала пилотный проект, стартовал в двух районах города - на Запсковье и в Овсище. Сейчас мы установили около 81 бака примерно за 1,5 месяца. Жители многих улиц даже не знают про существование этого, но у нас это все освещается в социальных сетях. Там можно узнать информацию об адресах, по которым располагаются контейнеры и посмотреть их фотографии.

- Некоторые люди, приходя на нашу акцию с уже рассортированными отходами, задавали вопросы - почему вы предлагаете для сортировки только металл, пластик, стекло и бумагу? Ведь у пластика есть еще много различных подвидов - «шестерка», «единичка» и так далее. Люди спрашивали, почему нельзя расширить эту линейку? Почему вы пошли именно таким путем?

- Нужно начинать с азов. Сначала мы должны просто прийти к тому, что у каждой семьи будет не одно мусорное ведро, а два. Мы должны отдельно сортировать это все. Как только бОльшая часть населения у нас будет готова к сортировке в две фракции отходов жизнедеятельности, то можно будет переходить к следующему этапу. Следующий этап - это разделение на виды пластика. Однако для того, чтобы различать виды пластика, должны существовать различные просветительские семинары и мастер-классы. У нас есть население, которое уже владеет такой информацией и готово сортировать, но это, к сожалению, очень маленький процент. Поэтому сначала мы должны встать на одну ступеньку, а затем - на следующую. Нужно это все пройти поэтапно - мы начинали с сеток для пластиковых бутылок, теперь вводим контейнеры, а дальше будем только расширяться, и на этом мы не остановимся.

- Я был недавно на контейнерной площадке на улице Ижорского Батальона. Там стоят 2 бака для различных видов отхода, появился желтый бак и сетка для ПЭТ-бутылок. Эта сетка со временем отойдет в сторону и ее заменит желтый контейнер?

- Пока у нас нет ответа на этот вопрос.

- Мне кажется, было бы хорошо, если бы остались оба этих контейнера, потому что не всегда можно на местном уровне предпринимать какие-то индивидуальные шаги. Мы уже выяснили, что большую часть всех отходов составляет пластик. Недавно я видел сообщение вице-премьера Виктории Абрамченко о запрете на использование цветного пластика в бытовых целях. Однако уже через неделю в Минпромторге заявили, что такие товары проще не выводить из употребления, а обложить повышенным экологическим сбором. Мне кажется, что в Москве не очень понимают, что со всем цветным пластиком делать - люди к нему очень привыкли, особенно в сезон шашлыков. Получается, что пластиковый стакан или тарелка, за которыми стоит огромный технологический процесс и использование ресурсов, используются полчаса и уходят на свалку. Интересно, какое решение примут по этому вопросу?

- Но ведь никто никого не заставляет это покупать! Если людям не безразлична эта ситуация, и они против пластика, то они не будут использовать одноразовую посуду. У людей должна выработаться экопривычка. Этот товар, конечно, тоже необходим, но не в таких количествах, в каких он используется сейчас. Нас никто не заставляет выбирать именно его.

- Я соглашусь: если не хочешь жить в мусоре, то не нужно его покупать. Хотелось бы еще разрушить пару мифов и подробнее поговорить о правилах сортировки. С чего начать и как проще это сделать?

- Заставлять кого-то делать это - не очень благое дело. Желание должно быть у самого человека. Я на своем опыте заметила, что как только ты начинаешь сортировать мусор, ты его реже выбрасываешь, потому что основной мусор у нас - это пластик, упаковка от пищевых продуктов. Это реально экономит и время, и место. На своей кухне я не заметила какой-то разницы из-за того, что у меня появилось два контейнера для складирования отходов. Главное - чтобы было желание и внутренний стимул!

- Наверное, к этому нужно прийти. Если говорить по порядку, люди отсортировали дома мусор и принесли его в желтый контейнер для вторсырья. Куда дальше везет этот мусор специализированный транспорт?

- Дальше отходы поступают на мусоросортировочный комплекс, который находится у нас в деревне Котово. Там происходит допсортировка. Все отходы, которые поступают в комплекс, вне зависимости от того, рассортированы они уже или нет, должны пройти дополнительную сортировку, потому что даже в специализированные контейнеры люди умудряются засунуть мусорный пакет! Читать надписи на контейнерах у нас не все хотят. Люди видят мусорный бак и считают, что в него можно запихнуть все, что угодно.

На мусоросортировочном комплексе проводят сортировку отходов - в одну фракцию уходит пластик, в другую - бумага, металл и далее - эти отходы сортируются на более мелкие фракции.

- Что делают дальше с рассортированным вторсырьем? У нас в Пскове есть какие-то предприятия, которые производят готовую продукцию?

- Непосредственно на территории данной организации сразу производят полимерпесчаную тротуарную плитку. Пластик, который сначала рассортировали, а затем переработали, используется для производства данной продукции. Это прекрасный пример того, как из отходов «вторую жизнь» получают изделия, которые пользуются спросом всегда.

Еще одна часть пластика отправляется в Тверь, где его перерабатывают и изготавливают другие изделия.

- Получается, из мусора, который мы производим в своем регионе, в других регионах могут изготовить что-то полезное, ту же пластиковую бутылку?

- Да, каждый вносит свой вклад, и в дальнейшем, может быть, где-то встретится со своей внесенной частичкой.

- По каким правилам необходимо дома сортировать бытовые отходы?

- Любую тару нужно вымыть, чтобы она не испачкала другое вторсырье в вашем домашнем контейнере для сортировки. Можно снять крышку. Можно этого не делать - переработчику это никак не мешает. Если у вас образовалась пустая бутылка от подсолнечного масла, ее, понятно, отмыть трудно. Однако ее все равно нужно ополоснуть водой и спрессовать, чтобы она занимала меньше места.

- А что касается стеклянных бутылок, например, из-под оливкового масла? Их ведь тоже трудно отмыть.

- Да, до скрипа отмыть их не удастся, но, в любом случае, ополоснуть холодной водой мы просим. Это упростит процесс сортировки. Неправильно считать, что из невымытого брошенного в желтый контейнер мусора можно сделать вторсырье и дать ему «вторую жизнь». В процессе сортировки мы наблюдаем много отходов, которые испачканы продуктами питания или еще чем-то. К сожалению, на повторную сортировку такую продукцию уже очень сложно отправлять.

- Если в моем дворе нет специального желтого контейнера, а в соседнем дворе он есть, то могу ли я пойти в соседний двор и отнести в чужой контейнер свое вторсырье?

- Конечно, потому что он находится на общественной контейнерной площадке.

- На мастер-классе горожане затронули еще одну проблему. Как быть, если дворники используют не по назначению специальные контейнеры и складируют в него отходы, которые не подлежат переработке, просто потому что контейнер стоял рядом. Как реагировать на эту ситуацию? Существуют ли какие-то штрафы?

- Это ненормально, когда отходы, которые не являются вторсырьем, попадают в контейнер для вторсырья. В этой ситуации нужно провести корректную беседу. Если контейнерная площадка находится в ведении компании, то она должна проводить разъяснительную работу.

Все мы должны придерживаться простых правил - никто никого не может штрафовать за это. Мы не в Европе! Там очень жесткие требования, а у нас это на законодательном уровне, в виде штрафов, никак не урегулировано. Я считаю, что, если кто-то столкнулся с такой ситуацией, то нужно вежливо указать на то, что выбрасывать мусор нужно в другой контейнер. Некоторые люди просто не знают о новых контейнерах, потому что не интересуются новостями. Такое тоже бывает!