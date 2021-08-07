ЖКХ

Регоператор проверил ход капремонта домов в Пскове

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта ознакомился с ходом работ в нескольких домах города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКР.

Так, в доме на улице Волкова, 1 работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения строители уже завершили на 80%. Закончить ремонт необходимо до начала отопительного периода. В связи с этим и. о. гендиректора ФКР Псковской области Сергей Шарлаев поручил подрядчику ускорить темпы выполнения работ.

Кроме того, ведутся работы по ремонту крыши многоквартирного дома №5 по улице Гражданской. Регоператор сделал замечания по замене стропильной системы. Так, обработку деревянных конструкций составом огнебиозащиты выполнили не в полном объеме. Еще подрядчику предстоит вывезти строительный мусор с объекта. В соответствии с заключенным договором в данном доме также капитально отремонтируют систему холодного водоснабжения и водоотведения.

Следующим объектом, который посетил регоператор, стал дом №21 по Шоссейному переулку. В этом доме на завершающем этапе находятся работы по капитальному ремонту крыши. На данный момент подрядчик выполнил уже около 80% объема работ. Сергей Шарлаев сделал замечания по качеству монтажа и обработки составом огнебиозащиты стропильной системы, а также по наличию строительного мусора.

В доме 123А на улице Военный городок-3 объем выполнения работ по капитальному ремонту крыши составляет 20%. Регоператор рекомендовал подрядчику ускорить их проведение. Для этого количество рабочих на объекте увеличат до 7 человек.

Также Сергей Шарлаев посетил многоквартирные дома по адресам: улица Военный городок-3, 64, Октябрьский проспект, 42, Октябрьский проспект, 12, улица Калинина, 1/3, улица Стахановская, 18, улица Ленина, 11/4 и Рижский проспект, 14. На объектах прошли встречи с представителями подрядных организаций. Их участники обсудили организацию, сроки и качество проведения работ по капитальному ремонту общего имущества.