ЖКХ

Более 30 домов капитально отремонтируют в Великих Луках

Капитальный ремонт 56 конструктивных элементов запланирован в 32 многоквартирных домах Великих Лук. Это второй город по объему работ после Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Во время рабочего выезда региональный оператор обсудил с подрядчиками сроки, этапы и качество работ по капремонту. Также руководители ФКР совместно с представителями управляющей компании и администрации муниципального образования присутствовали на общем собрании собственников, в ходе которого приняли необходимые решения по поводу ремонта фасада и фундамента здания на улице Ленина, 36/31.

В многоквартирном доме на улице Комсомольца Зверева, 10 на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту системы электроснабжения. Подрядчику необходимо заделать отверстия в местах прокладки сетей через перекрытия.

Кроме того, в ходе осмотра крыши дома №8 на улице Лизы Чайкиной регоператор сделал следующие замечания: некачественно закрепили листовое железо на карнизном свесе и не закрепили мауэрлат к стропильной системе.

На объекте на улице Маршала Жукова, 5 подрядчик не приступил к работам по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации. В соответствии с заключенным договором проектная организация внесет необходимые изменения в документацию в ближайшее время.

В многоквартирном доме на Октябрьском проспекте, 32 ведутся работы по капитальному ремонту систем горячего водоснабжения и отопления. На объекте руководство ФКР обсудило с подрядчиками организационные вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию теплового узла.

Как отметили в Фонде капремонта, на Октябрьском проспекте, 24/18, улице Ленина, 61, проспекте Гагарина, 40 и улице Пушкина, 6 работы ведутся в соответствии с графиками. Регоператор оценил качество выполненных работ и обсудил с рабочими сроки сдачи.

Помимо этого, на улице Ленина, 59, 57, 10/29, улице Богдановской, 4 работы ведутся с отставанием от утвержденных графиков. Руководитель регионального Фонда капремонта Сергей Шарлаев поручил ускорить выполнение работ и сдать указанные объекты в срок в соответствии с заключенными договорами.