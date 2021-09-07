ЖКХ

Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на догазификацию

По количеству собранных заявок от населения на догазификацию среди субъектов РФ Псковская область находится в тройке лидеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Вице-губернатор области Василий Осипов выступил с докладом на заседании федерального штаба по газификации под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в формате видеоконференции. Он проинформировал о реализации работ на территории региона, об информационной кампании, количестве собранных заявок от населения, а также о составлении целевого прогнозного топливно-энергетического баланса.

На сегодняшний день Псковская область находится в тройке лидеров по количеству собранных заявок от населения на догазификацию среди субъектов. Так, у ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в работе находится более 6 тысяч заявлений. С 24 августа стала возможной подача заявки на заключение договора на подключение домовладения в рамках догазификации через МФЦ. Сотрудники учреждения уже приняли около 300 заявок.

Главы муниципалитетов, администрация области и Газпром газораспределение Псков сформировали и откорректировали сводный и пообъектный графики догазификации. Их направили в Министерство энергетики России.

Напомним, что всего около 170 населенных пунктов вошли в план-график догазификации Псковской области.