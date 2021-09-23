ЖКХ

Тарифы в ЖКХ планируют сделать экономически обоснованными

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у чиновника, мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано, добавил он. Источник издания, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сказали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации, считает председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, отметила она. В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт.