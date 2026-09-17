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В Псковской области утвердили новые розничные цены на газ с 1 октября

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Министерство тарифов и энергетики Псковской области утвердило розничные цены на газ для населения региона, которые вступят в силу с 1 октября, следует из приказа министерства №87-г от 15.09.2026.

Документ признает утратившим силу предыдущий приказ министерства от 12 декабря 2025 года №197-г.

Согласно приложению к приказу, стоимость газа для бытовых нужд составит 9,98 рубля за 1 кубический метр (с учетом НДС). Данный единый тариф действует при приготовлении пищи и нагреве воды с использованием газовой плиты, при нагреве воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а также при комбинированном использовании газовой плиты и водонагревателя в тех же условиях.

Для отопления или одновременного использования газа на другие цели (за исключением котельных в многоквартирных домах) министерство установило цену на уровне 9980 рублей за 1000 кубических метров (с учетом НДС). Такой же тариф в 9980 рублей за 1000 кубических метров действует для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

Цена сохраняется независимо от годового объема потребления газа: до 10 тысяч кубических метров, от 10 до 100 тысяч кубических метров включительно, а также свыше 100 тысяч кубических метров.

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