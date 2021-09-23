ЖКХ

Работы по замене лифтов проконтролировал региональный оператор в Пскове

100 лифтов в 32 многоквартирных домах Пскова заменят до конца года, ход работ проконтролировал руководитель региональный оператор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капремонта.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

На данный момент замена лифтового оборудования производится в 18 многоквартирных домах.

22 сентября представители регоператора посетили дом №55 по Рижскому проспекту. По этому адресу ожидается поставка оборудования. Руководитель Фонда капремонта Сергей Шарлаев поручил ускорить темп проведения работ, а также усилить строительный контроль за их выполнением.

В доме №75а по улице Коммунальной работы ведутся в соответствии с графиком. Уже установили новые лебедки, в подъезде №1 собрали обрамления порталов

В соседнем доме №75 поставили на объект лебедки и кабины. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на необходимости устранения протечки в машинном отделении.

В дома №№69 и 69А по улице Коммунальной уже поставили оборудование и выполнили работы по установке электрики в лифтовых шахтах.

Кроме того, руководитель Фонда капремонта проконтролировал ремонт крыши в многоквартирном доме №123А по улице Военный городок-3. Подрядчику нужно вывезти строительный мусор и ускорить проведение работ.

Также ведется капремонт системы водоотведения в доме №1/3 по улице Калинина. В доме №2Б по улице Индустриальной завершается ремонт крыши по ВИР-технологии. Также в указанном доме начались работы по замене лифтов, выполняется демонтаж старого оборудования.

В доме №5 по улице Гражданской продолжается капремонт крыши. Закончить его подрядчик должен до 1 ноября текущего года. В этом же доме начались работы по капремонту системы водоотведения.

В доме №18 по улице Стахановской продолжается капремонт конструктивных элементов: фасада, систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения.

В Фонде отметили, что в период отключения лифтов псковичи могут обращаться в волонтерский центр по телефону «горячей линии»: 8(800)4440713. Волонтеры окажут необходимую помощь - доставят продукты питания, лекарства, вызовут врача.