ЖКХ

«Псковэнергосбыт» начнет начислять должникам пени

Пени на задолженность по электроэнергии начнет начислять АО «Псковэнергосбыт», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Законодательство давно предусматривает такую меру ответственности для потребителей – физических лиц, однако «Псковэнергосбыт» ранее к ней не прибегал. Тем временем, долги жителей Псковской области за электричество превысили 527 миллионов рублей, отметили в компании.

Начисление пеней начнется при неоплате счета за электроэнергию спустя 30 дней после 10 числа месяца, следующего за расчетным. С 31-го дня просрочки платежа пени составят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. С 91-го дня просрочки пени вырастут до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга, пояснили в «Псковэнергосбыте».

«Начисления неустойки можно избежать. Для этого нужно оплатить задолженность до 31 октября и впредь избегать долгов. Тогда пени не будут начислены. Напомним, злостным неплательщикам компания после предупреждения вынуждена отключать свет», - подчеркнули в организации.

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Быстро и без комиссии оплатить счет за электроэнергию можно на сайте «Псковэнергосбыта»: