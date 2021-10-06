ЖКХ

Дорожную карту по снижению «углеродного следа» в ЖКХ разработают в России

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поручил разработать и внедрить дорожную карту мероприятий по снижению «углеродного следа» в сфере ЖКХ.

«Обращу внимание, что ЖКХ относится к одной из наиболее энергоемких, а, следовательно, и углеродоемких отраслей. Я уже дал поручение разработать и внедрять дорожную карту мероприятий по снижению "углеродного следа" в сфере ЖКХ», - сообщил он в своем Instagram-аккаунте, подводя итоги заседания комиссии Госсовета.

Марат Хуснуллин отметил, что сейчас в рамках «инфраструктурного меню» есть ряд инструментов для модернизации ЖКХ. «Например, по инфраструктурным кредитам в этой сфере поступили заявки на общую сумму порядка 200 млрд рублей, из которых заявки на 106 млрд рублей уже одобрены. Еще один эффективный механизм - средства ФНБ фонду ЖКХ, которые мы тоже будем распределять. Также обсудили снижение потерь – это сегодня один из главных вызовов в отрасли ЖКХ», - добавил вице-премьер.