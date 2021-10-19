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Сергей Федоров прокомментировал ситуацию вокруг передачи псковских бань в концессию

Свое мнение о передаче городских бань в концессию выразил депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу (фракция КПРФ), руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я голосовал против передачи бань в концессию. Мое личное мнение — ни в коем случае нельзя допускать концессию. В этой ситуации (с отключением отопления в бане) Игорь Максимов, как хозяйственник и как руководитель предприятия (МП "Псковские тепловые сети" - ред.), должен поменять свою позицию. И Сергей Колосов (депутат гордумы, директор МП "Банно-прачечный комбинат" - ред.) тоже. Как руководитель бани он наверняка имеет выходы из этой ситуации», - сказал Сергей Федоров.

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По его словам, руководителям предприятий нужно быть более договороспособными. «Я понимаю, что предприятие должно теплосетям денег, но в бани ходят простые горожане. А от выяснений, кто кому сколько должен, люди должны страдать? Это не совсем правильно. Давайте еще и воду горячую отключим тогда!» - высказал свое мнение депутат.