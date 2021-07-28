Общество

Запарились

На публичных слушаниях по передаче частнику трех псковских бань коллективный горожанин припомнил ловкое исчезновение бани на Гагарина и закрытую Гельдтову. Узнал, что бани спасли бы 200 тысяч рублей в месяц. Выступил против ковровых дорожек и фикусов. И увидел небывалое: одна ветвь городской власти шла против другой.

«Мы, псковичи»

Потенциальный концессионер появился на псковском горизонте в октябре прошлого года. Нынешним летом администрация города подготовила на согласование депутатам проект решения о передаче ему трех бань: на улицах Советской, Боровой и Конной. Публичные слушания инициировала возглавляющая думу глава города Елена Полонская, она же их и открывала. Сообщила, что в зале находятся 100 человек и пообещала выразить свою позицию после всех.

«Для начала следовало бы пояснить, откуда этот вопрос на повестке возник, - предысторию рассказал заместитель главы администрации Пскова Павлу Волкову. - С наступлением 2019 года вынуждены были констатировать - хотя тренд был и раньше - что управление банным комплексом не является эффективным. Собрали статистику, за последние десять лет предприятие показывало отрицательные результаты от двух до шести миллионов рублей ежегодно. Вряд ли стоит говорить, что кто-то работал неэффективно, так как за это время был не один руководитель, и показатели были отрицательными».

Он напомнил о продаже в 2015 году Гельдтовой бани и направлении вырученных средств на покрытие долгов МП «Банно-прачечный комбинат». С того момента и до сегодняшнего дня накопился новый долг размером 19 млн рублей.

«Если не рассматривать вопрос с концессией, можно было бы смело отправлять предприятие на процедуру банкротства, - заявил Павел Волков. - Речь идёт о спасении банно-прачечного комплекса, чтобы это осталось банями и в дальнейшем. Баня на Боровой уже не функционирует».

И это была новость. Закрылась еще одна муниципальная баня? Как, почему? С первого ряда встал директор комбината Сергей Колосов и успокоил публику: баня ежегодно закрывается летом из-за низкого спроса, а в августе открывается вновь после косметического ремонта, и в этом году все идет по накатанной схеме.

Павел Волков заверил, что муниципальные власти добавили в соглашение с концессионером «значительную часть социальной нагрузки». С февраля по апрель нынешнего года предложение о взятии бань Пскова в концессию было выставлено на федеральной площадке torgi.gov.ru. За 45 дней другие потенциальные концессионеры не заявили о себе.

«Констатируем, что у нас только один желающий, - сказал Павел Волков. - Дальше слово за горожанами».

«Хотелось бы знать ваш опыт коммерческой деятельности, - вопрос прозвучал в адрес Валерия Соничева, он тоже сидел в президиуме и отрекомендовался в качестве руководителя проекта со стороны концессионера. - Какие объекты под вашим руководством построены? В какой отрасли? Ваша связь с фирмой. Вы, как понимаю, только автор проекта? Есть ли у фирмы опыт в реконструкции бани и знают ли эти люди, что такое банное дело? Что у них за опыт за плечами? Кому мы, псковичи, должны доверить такое важное дело? Игра идет ва-банк. Рассказывайте, пожалуйста, подробнее».

Подробности заключались в том, что больше десяти лет Валерий Соничев занимается дорожной и общестроительной деятельностью. В зале раздался гул, донеслось: «Дилетанты!» Все желающие еще до слушаний могли узнать, что за фирма собирается стать концессионером. В открытом доступе есть сведения, что ООО «Бюро развития территорий», зарегистрированное в Москве в 2006 году, никакой деятельности не ведет. В штате имеет одного человека (и это не представлявший на слушаниях интересы концессионера Валерий Соничев), он же и генеральный директор, он же и учредитель - стал таковым буквально несколько дней назад. В этом году фирму начали закрывать, но почему-то передумали. Уставной капитал - 10 тысяч рублей.

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«Как вы считаете, вы горожан убедили? - снова реплика из зала. - Ваше имя неизвестно на наших просторах. У вас нет репутации, вы, как белый лист, перед нами».

Немного порассуждали о том, что такое есть реконструкция, а что - капитальный ремонт. Оказалось, что именно ремонт и будет в банях.

«Какая идея у нас, - Валерий Соничев еще пытался убеждать собравшихся. - Человек, который туда приходит, ему нужно помыться в нормальных человеческих условиях. Тариф мы, естественно, сильно повышать не будем. Изначальная политика – вообще не повышать тариф, оставить его таким, какой он есть. У нас есть собственные средства, на которые мы будем осуществлять ремонт бань, улучшать, улучшать и улучшать. Сумма, которую мы планируем вложить – 11,5 млн рублей».

Потом, конечно, стал говорить, что эта сумма - не «всего», а «минимум». Но именно этот минимум прописан в концессионном соглашении. Все, что сверх - добрая воля концессионера. Как и установление тарифа, верхний потолок которого соглашение не ограничивает.

«Никакие Вавилоны нам не нужны, никакие ковровые дорожки и фикусы. Нам и так все улыбаются. Нас это устраивает», - низы хотели мыться по-старому, но и убытки из бухгалтерских книг сами собой исчезать не собирались.

«Это не мы»

«Назвали убытки в двадцать миллионов, - горожане вернулись к корню зла. - Если собираетесь осваивать эти бани, убытки должны сначала компенсировать, а потом вкладываться в реконструкцию и ремонт. У «Бюро развития территорий» основной вид деятельности - покупка и продажа недвижимости. Открываю документы и понимаю, что баня пойдет с молотка, и головная боль с администрации упадет сама собой».

А долги останутся. Концессионеру они не отойдут, и запланированы к постепенному гашению за муниципальный счет.

«Продать - у концессионера не будет такой возможности, - выразил уверенность Павел Волков. - Сами объекты остаются в казне. По большому счету, в аренду сдаем. Бани остаются муниципальными. Их будут эксплуатировать как бани. Есть дополнительные виды деятельности, мы в соглашении допускаем оказание услуг маникюра, педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг, деятельность прачечных, объектов питания и розничной торговли, бассейна. Никакой другой деятельности там быть не может».

И вдруг обсуждение повернуло на дела давно минувших дней. Хотя и не вдруг вовсе. Жители Пскова получили возможность выплеснуть из шайки давно копившуюся обиду и этой возможностью пользовались по полной.

«Куда баня на Гагарина делась?» - вопрос сопроводили аплодисменты зала.

Снос бани на улице Гагарина летом 2013 года.

«Проводили большие баталии в 2014-15 годах, доказывали, что нельзя продавать Гельдтову баню, - участники слушаний вспомнили еще одну потерю последних лет и очень эмоционально дали свою оценку происходящему. - Говорили, баня останется, ставили сроки. Мы слушали эти бредни. И что сейчас там? Ничего. Там бомжатник. Сейчас у новой фирмы один человек работник, уставной капитал - десять тысяч рублей. Вид деятельности: продажа имущества. Нам говорят, рабочую группу проводили, четыре раза собирались. Хоть один чиновник в интернете посмотрел, что фирма пустая? Деятельности с 2008 года нет. У нее ассоциация с двумя другими фирмами. Одна - такая же пустышка, несколько лет не вела деятельность. Вторая занимается внеклассным обучением школьников. Потом будет дополнительное постановление администрации, и мы их больше не увидим. А депутаты скажут: "Это не мы продавали". Мы, горожане, просим вопрос на сессию не допускать, с рассмотрения снять. Подождать, найти нормальную организацию, имеющую опыт в этой сфере, уважение и потом подумать о государственно-частном партнерстве. Но не вот это слушать».

«Гельдтова баня была продана за восемь миллионов семьсот тысяч для того, чтобы погасить долги. В противном случае предприятие пришлось бы обанкротить», - повторил Павел Волков уже сказанное раньше.

«То есть бани Гельдтовой нет и уже не будет никогда?» - коллективный горожанин задал вопрос, в котором, кажется, содержалось 99% ответа.

В прошлом году на Гельдтовой бане начались кровельные работы, но дальше дело не двинулось.

«Мужчина, который представляет ООО, меня не убедил. Они мутные и непонятные, - еще одно мнение из зала. - Не понимаю, почему этого не видит представитель администрации. (Аплодисменты). Я вижу внутреннюю лень чиновников. Попроще решить вопрос, сделать, чтобы долгов не было. У него десять тысяч, он исчезнет с горизонта, когда разорится. А самим пошевелить мозгами? Вот, никто не заявился. Чего вы сидите на заднице ровно? Ищите! (Аплодисменты). Почему надо доходить до президента, почему на месте чиновники такие инертные и вялые? Вы должны решать этот вопрос. Вы! Не лишайте простой народ малого удовольствия, которое у него осталось».

Вернулись все-таки к убыткам. Оказалось, что основные долги - перед другими МП за воду и тепло. Да еще в прошлом году, когда всех посадили дома, зарплаты платили вовремя и целиком.

«Часто в командировках хожу в баню в Павловске за 45 рублей на полтора часа. Никто там никому не должен. У нас 180 и 210 рублей стоит баня, и кругом должны», - выразил недоумение другой участник слушаний.

«Во всем Северо-Западе муниципалитеты помогают баням, дают дотации. У нас 285 рублей себестоимость помывки. Дотаций нет, чтобы не копить доги, надо повышать тариф. Вы тогда ходить не будете», - развел руками директор псковских бань.

До 2008 года дотации были. Примерно по 200 тысяч рублей в месяц - как раз столько, чтобы сейчас не видеть в долгах.

Чего хотят люди

Горожане, между тем, продолжали лить возмущение. Почему в бане на Советской второй этаж сдали частнику, и он построил там печи, перетягивает клиентов, получает прибыль, а в муниципальных помещениях того же здания топят электричеством? Как можно копить долги и не отправлять при этом спиленные на улицах деревья в бани с печным отоплением?

Печи на Советской дают частный пар.

«В вашем выступлении было озвучено, что люди хотят комфорта, - микрофон продолжал принимать позицию горожан. - Его достаточно в частных банях, пожалуйста. Люди хотят доступной бани».

И тут кто-то произнес фамилию Назарян. Оказалось, что некто Давид Назарян (учредитель нескольких ООО с похожими названиями: «Агентство территориального развития», «Комплекс развития территорий», «Территория развития») принимал участие в рабочей группе по разработке концессионного соглашения. Валерий Соничев заверил, что «этого человека» приглашали в качестве консультанта. Зато из зала напомнили историю с концессией во Владимирской области. Она широко доступна в сети и заключается в том, что другой член семьи Назарян взял в концессию теплосети, обещая построить новые котельные и модернизировать существующие. Вместо этого собрал с населения денег, накопил долги перед «Газпромом», обанкротился с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (читай: взятки гладки), а властям перед очередным отопительным сезоном пришлось вводить режим ЧС.

Елена Полонская снова вышла к трибуне. За весь вечер больше никто на это место не покушался. Это была ее персональная трибуна. Градоначальница читала с листа, ее речь спич-райтеры подготовили заранее. Несмотря на это, каждая фраза, действительно, выражала чаяния защитников бань. Нетрудно, в общем, было догадаться, каким путем пойдут публичные слушания, и заранее подготовить эффектную точку. Со времен изгнания с городского Олимпа Ивана Цецерского это стало, пожалуй, самым ярким выступлением главы города. Большим упущением было бы его сокращать перед публикацией. Все-таки нечасто можно наблюдать, как одна ветвь власти идет против другой, вставая на защиту обычного человека с его обычными потребностями.

«Отсутствие необходимого опыта, деловой репутации и производственных мощностей у потенциального инвестора «Бюро развития территорий» вызывает обоснованные опасения у жителей всего города и у депутатского корпуса, - в этом месте Елена Полонская сорвала первые аплодисменты. - Не все действующие льготы нашли отражение в новом концессионном соглашении. Полностью лишена льгот такая категория, как дети до семи лет, которые сейчас вправе бесплатно мыться в бане. Кроме того, сейчас в бане на Советской оказывается социальная услуга по помывке граждан без определенного места жительства. В предлагаемом проекте данной услуги нет. Таким льготным категориям, как малоимущие и социально незащищенные граждане, пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, а также многодетные семьи, установлен льготный тариф стоимостью десять рублей с правом посещать баню два раза в месяц по рабочим дням. Концессионным соглашением не определен размер льгот для данных категорий. Пенсионеры по возрасту или инвалиды сейчас пользуются услугами бани на Советской по фиксированному тарифу сто рублей. К тому же, эта льготная услуга доступна по всем рабочим дням без исключения. В предлагаемом соглашении эта льгота сокращена до двух рабочих дней, четверг и пятница, а цена является неопределенной и составляет пятьдесят процентов от тарифа, который будет установлен самостоятельно концессионером. Важно, бани на Советской являются стратегическим объектом, так как в случае ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, там должен быть развернут санитарный помывочный пункт. Этот немаловажный момент не нашел отражения в условиях концессионного соглашения. Условия в части определения обязательств концессионера, графика и объема работ являются неопределенными и размытыми. В сущности, инвестору предлагается в 2022 году сделать небольшой косметический ремонт. После чего он может сдавать муниципальное имущество в эксплуатацию любому юридическому лицу. Согласно федеральному закону целью концессии является модернизация муниципального имущества. Прошу не путать с понятием текущий или капитальный ремонт. Если обратимся к предлагаемому графику реконструкции до 2031 года, он содержит перечень текущих работ по электропроводке, по ремонту крыши или фасадов. Самым существенным будет замена окон и капитальный ремонт крыши. Данные работы никак нельзя отождествлять с модернизацией. Считаю, что данным концессионным соглашением мы не добьемся цели по модернизации муниципальной бани, так как это должно быть серьезное мероприятие по переустройству самих зданий. Должно быть внедрено новое оборудование, применены новые технологии, которые в значительной степени могут улучшить муниципальный банный фонд. На основании всех поступивших предложений и замечаний, отражающих мнение большого количества заинтересованных жителей города, не рекомендовать администрации города Пскова направлять в Псковскую городскую думу проект решения о заключении концессионного соглашения. Не рекомендовать депутатам Псковской городской думы принимать решение о заключении концессионного соглашения в отношении зданий бань».

Вот это «не рекомендовать» и стало итоговым мнением участников слушаний, занесенным в протокол. Он отправится в администрацию Пскова. А горожане отправились по домам, получив в этот раз свое маленькое удовольствие.

Юлия Магера