Общество

Общественные бани Пскова оставили без отопления

Три общественные бани Пскова остались без отопления. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП Пскова «Банно-прачечный комбинат», депутат городской Думы Сергей Колосов, МП «Псковские тепловые сети» не включило отопление в этом сезоне из-за задолженности за коммунальные услуги.

Без отопления в настоящее время остаются бани на улице Конной, Советской и Боровой. Кроме того, в ближайшее время за долги может быть отключено водоснабжение в бане на улице Боровой в микрорайоне «Псковкирпич» за долги перед МП «Горводоканал».

Руководство администрации Пскова находится в курсе ситуации. «И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в курсе проблемы с банями и предпринимает все возможные меры для решения проблемы», - сказал Сергей Колосов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, для ресурсоснабжающей организации банно-прачечный комбинат - такой же потребитель продукции, как и все остальные. С 2017 года предприятие накопило долг в размере около 14 млн рублей. «Мы не считаем возможным перекладывать эту нагрузку на добросовестных потребителей», - сказал Игорь Максимов.

В настоящий момент предприятие не получило от «Банно-прачечного комбината» каких-либо «вразумительных предложений» по урегулированию долга, продолжил он. На вопрос появится ли отопление в общественных банях, если муниципальные власти примут политическое решение «включить рубильник», Игорь Максимов ответил, что это возможно. Однако такой вариант выходит за рамки цивилизованных экономических взаимоотношений и за возможные последствия этого решения все равно кому-то придется нести ответственность.

В МП «Горводоканал», куда Псковская Лента Новостей тоже обратилась за разъяснениями, решили не комментировать данную ситуацию.