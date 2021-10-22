Прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт крыши в Дедовичах

После вмешательства прокуратуры подрядчик завершил капительный ремонт крыши в поселке Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.
Прокуратура провела проверку по проведению капремонта крыши многоквартирного дома на улице Октябрьской, 21 и выяснила, что подрядчик не окончил работы в установленный срок. Тем самым он грубо нарушил принципы контрактной системы, отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура внесла представление в адрес подрядной организации. В результате капремонт крыши был завершен.