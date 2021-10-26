ЖКХ

Центр Пскова может столкнуться с проблемами водоснабжения – эксперт

Центр Пскова может столкнуться с проблемами водоснабжения. Такое мнение высказал диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Напомним, поступающая в многоквартирные дома вода из подземного водозабора в рамках проекта «Чистая вода» при нагревании образует осадок. В результате выходят из строя насосы, забиваются краны и сети водоснабжения.

С этой проблемой столкнулись жильцы домов на улице Ижорского Батальона. «Потом уже пошла улица Владимирская, там уже так же. Последняя заявка, где перестала идти горячая вода из-за забитости, поступила с улицы Юбилейной. Это уже чуть дальше, чем улица Владимирская. Скорее всего, это дойдет и до центра города. Вопрос времени», - рассказал Максим Лебедев.

«Явного решения проблемы, чтобы кто-то что-то начал строить, пока нет», - резюмировал он.