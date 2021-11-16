ЖКХ

Дом в Новосокольниках получил новую крышу в рамках программы капремонта

Дом в городе Новосокольники получил новую крышу в рамках реализации программы капитального ремонта на текущий год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Фонда капремонта.

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта Псковской области

Подрядная организация - ООО «Созидатель» - завершила обновление кровли дома №14 на улице Матросова в городе Новосокольники. Подрядчик отремонтировал стропильную систему, утеплил чердачное покрытие, установил покрытие кровли из оцинкованного металлического листа, а также систему снегозадержания.

Кроме того, ООО «Созидатель» переложил дымовые вентиляционные трубы с последующей обшивкой профилированным оцинкованным листом и установил зонты на дымовые и вентиляционные трубы.

Комиссия приняла выполненные работы в полном объеме.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в указанном многоквартирном доме составляет 94,4%, добавили в фонде.