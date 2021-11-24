ЖКХ

Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в Псковской области на 2022 год. Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагается установить минимальный взнос:

- в размере 8,56 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;

- в размере 9,78 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.

Увеличение предполагается в размере 1 рубль 20 копеек.

Депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) в ходе обсуждения законопроекта выступил за приостановку сбора средств на капремонт, пока не будут выполнены все обязательства регионального фонда капремонта.

«Мы принимаем решение исходя из того, что краткосрочная программа не выполняется — работы не могут быть выполнены по причине недобора средства», - объяснил ему спикер регионального парламента Александр Котов.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил, что данное увеличение позволит собрать порядка 80 млн рублей, которые потратят на ремонт многоквартирных домов.

«Заявление фракции КПРФ носит провокационный характер, - заметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. - Работа фонда носит характер накопления денежных средств. Остановить этот процесс — значит поставить под вопрос исполнение дальнейших обязательств фонда. Я верно понимаю, Сергей Сергеевич?»

«Да, все верно», — ответил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«На какую сумму будет увеличен платеж с квартиры площадью 36 квадратных метров?» - поинтересовался депутат Артур Гайдук.

«Увеличение платежа составит порядка 40 рублей», - прокомментировал Сергей Грахов.

После обсуждения законопроекта 20 депутатов проголосовали в его поддержку, двое — против.