ЖКХ

Около 300 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за снегопада

Из-за выпадения большого количества осадков и налипания снега на провода в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

По состоянию на 15:00 без электроснабжения остались 287 населенных пунктов и более 3 тысяч жителей. Больше всего отключений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом и Локнянском районах.

На местах оперативно работают 48 бригад электриков, которые переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводят на резервные источники питания.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей: 8-800-220-0-220 или на портале: светлаястрана.рф.