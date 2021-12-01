ЖКХ

«Экопром» продолжает испытывать сложности с вывозом мусора в Пскове

ООО «Экопром» продолжает испытывать сложности с вывозом мусора в Пскове из-за неубранного снега у контейнерных площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Машины выехали на линии с раннего утра. Что-то поменялось к 10.00? Нет. Любятово, в целом, осталось без изменений, снега даже больше стало на площадках и подъездах к ним. Завеличье утром, в районе улиц Балтийской и Коммунальной, во дворах все в снегу, к мусорокамерам не подойти, в некоторые дворы даже не заехать и не завернуть», - сообщили в пресс-службе.

В Писковичах автомашина компании застряла из-за снега на дороге. «Вытащить ее на данный момент нечем. После звонка в Писковичскую волость нам было сказано, что помочь нам не могут. В результате чего весь этот район останется без вывоза, пока не вытащим машину», - добавили в компании.