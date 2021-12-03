ЖКХ

Псковичам объяснили, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми отвалами

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram объяснил, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми отвалами.

«Мне поступали обращения в Instagram о том, что техника едет с поднятыми отвалами. Да, действительно, есть такие моменты. Базы у определенных подрядных организаций находятся в разных концах города, и когда они едут по "чужой" территории, ее не убирают. Была достигнута договоренность, чтобы все подрядные организации работали друг с другом слаженно, отрабатывали вместе даже те участки, которые им не принадлежат. Это позволит быстрее сделать наш город чистым, оперативно убрать и вывезти снег», - рассказал Борис Елкин.

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Напомним, дороги и тротуары в круглосуточном режиме посменно убирают около 50 единиц техники и 80 рабочих.