ЖКХ

Стабилизации ситуации с отоплением в Острове ожидают в ближайшее время

Ситуация с отоплением в жилых домах, социальных объектах и у других потребителей в Острове стабилизируется уже к концу дня. Об этом заявил директор МУП «ЖКХ» Островского района Геннадий Борцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

По его словам, в настоящее время аварийные бригады в интенсивном режиме трудятся над устранением внешних утечек и прорывов внутридомовых сетей. Так, в Острове-2 ликвидируется утечка водопровода на улице Шумейко, 2/309.

Одна из бригад специалистов работает по устранению протечки на теплотрассе по улице Карла Либкнехта.

«Чтобы произвести ремонтные и сварочные работы в районе улицы Карла Либкнехта, пришлось на время перекрыть подачу теплоносителя по магистрали. Это относится к центральной части города. К сожалению, это была необходимость, в связи с чем потребители тепловой энергии почувствовали снижение температурного режима. После проверки качества выполненных работ давление в магистрали будет восстановлено, центральная котельная заработает в штатном режиме, и до конца дня температура внутри помещений должна повыситься», - отметил Геннадий Борцов.

Руководитель ресурсоснабжающей организации добавил, что полностью температурный режим на всех объектах вернется к нормативным значениям в течении следующей недели.

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Напомним, что вечером 7 декабря кратковременные сбои в электроснабжении привели к неполадкам в системе теплоснабжения в Острове. Повторные запуски автоматики после нештатного их отключения привели к повышению давления в трубах теплотрасс и внутридомовых сетях, вследствие чего произошли аварийные ситуации.