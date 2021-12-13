Дмитрий Быстров поручил создать комиссию для выяснения причин нарушения теплоснабжения в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров поручил создать межведомственную комиссию по детальному выяснению всех обстоятельств и причин, которые привели к серьезным неполадкам в системе городского теплоснабжения 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
В состав комиссии войдут специалисты профильного комитета районной администрации, представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, энергетики и другие межведомственные специалисты.
Руководитель муниципалитета добавил, что по результатам работы комиссии будет дана всесторонняя оценка профессиональных действий ответственных лиц и сотрудников их организаций, непосредственно связанных со сбоем теплоснабжения и устранения последствий. В случае выявления допущенных нарушений, виновные должны быть привлечены к различным видам ответственности, добавили в администрации.