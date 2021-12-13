ЖКХ

Дмитрий Быстров поручил создать комиссию для выяснения причин нарушения теплоснабжения в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров поручил создать межведомственную комиссию по детальному выяснению всех обстоятельств и причин, которые привели к серьезным неполадкам в системе городского теплоснабжения 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В состав комиссии войдут специалисты профильного комитета районной администрации, представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, энергетики и другие межведомственные специалисты.

«Нам необходимо скрупулезно выяснить, что привело к сбою в работе котельных и другого вспомогательного оборудования. Кроме того, предстоит определить, какие меры надо предпринять, чтобы подобного не повторилось вновь. Последствия случившегося, в первую очередь, отразились на людях, плюсом пойдут значительные издержки для бюджета. Хочется поблагодарить жителей Острова за проявленное понимание и терпение, а также всех работников сферы ЖКХ, которые ценой огромных усилий не оставили город без теплоснабжения и приняли оперативные меры для устранения аварийный ситуаций», - отметил Дмитрий Быстров.

Смотрите также Сбои в электроснабжении привели к неполадкам в отопительной системе Острова

Руководитель муниципалитета добавил, что по результатам работы комиссии будет дана всесторонняя оценка профессиональных действий ответственных лиц и сотрудников их организаций, непосредственно связанных со сбоем теплоснабжения и устранения последствий. В случае выявления допущенных нарушений, виновные должны быть привлечены к различным видам ответственности, добавили в администрации.