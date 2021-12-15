ЖКХ

Алексей Севастьянов поднял «больную тему» капремонта домов

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, поднял «больную тему» капремонта домов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У людей, когда они слышат про капремонт, складывается в голове, что к ним придут и капитально отремонтируют весь дом. А чтобы этот процесс закрутился, надо определить объем работ. И здесь начинается самая больная тема. Зачастую бывает так, что люди ждали ремонта коммуникаций, водоснабжения, а им сделали крышу. А где-то сделали крышу, но лучше бы ее не ремонтировали. Очень много вопросов к подрядчикам», - сказал Алексей Севастьянов.

Алексей Севастьянов также указал на то, что высокая собираемость взносов от одного дома еще не значит, что капремонт в нем сделают быстрее. «Потому что все считается в общем котелке», - отметил депутат.

«Сама схема работает не совсем четко с определением объема выполняемых работ», - заметил он и добавил, что с гражданами очень мало говорят на тему капремонта.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антона Ляугминаса, когда собственники получают уведомление о предстоящем капремонте, должен быть избран председатель совета дома и сам совет. «Существует 11 видов ремонта. Исходя из собранной суммы и того предложения, который им направил региональный оператор, собрание собственников должно четко определиться с видами работ. Иначе мы, как орган местного самоуправления, должны принимать решения за так называемых молчунов», - добавил он.

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов обратил внимание, что довольно часто собственники не пускают подрядную организацию в квартиры, чтобы им отремонтировали коммуникации. «Получается, что из-за одного человека страдают другие. Например, если ремонтировать сети теплоснабжения или канализацию, оставив по середине старый кусок, то это равносильно тому, что ничего не делать. Такие ситуации возникают часто, и они вызывают недоумение», - сказал он.