Сергей Грахов выступил за введение господдержки региональных программ капремонта

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в ходе круглого стола в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, прокомментировал инициативу областного Собрания о господдержке региональных программ капремонта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, ранее депутаты поддержали инициативу председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, и позже Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования.
«Если удастся получить поддержку из федерального бюджета, будет здорово», - добавил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.