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Сергей Грахов выступил за введение господдержки региональных программ капремонта

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в ходе круглого стола в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, прокомментировал инициативу областного Собрания о господдержке региональных программ капремонта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, ранее депутаты поддержали инициативу председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, и позже Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования.

«Национальные проекты изначально призваны дать стимул для развития различных отраслей экономики. Национальный проект "Жилье и городская среда", в который областное Собрание предложило внести программу капитального ремонта не является исключением и нацелен на то, чтобы люди имели возможность жить в нормальном, хорошем, благоустроенном жилье. Данная инициатива очень сильно поспособствует и толчку в развитии экономики, и улучшению жизни людей, на что мы все и работаем. Мы всячески поддерживаем эту идею. На нашем уровне, уверен, министерство свяжется. Мы только за обеими руками», - сказал Сергей Грахов.

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«Если удастся получить поддержку из федерального бюджета, будет здорово», - добавил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.