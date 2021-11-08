Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
полиция против «звонарей»
Борьба «Справедливой России» с безработицей
как исправить ошибки в квитанции
Спортивная онлайн-конференция
экопром быстро и чисто
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
не приходят квитанции?
Мифы о стоматологах развеяны
доставка еды в пскове
Как платить за «общее» электричество
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
удушающая опасность
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 08.11.2021 12:593 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности аренды жилья 02.12.2021 14:070 Квартиры «Псковжилстроя» можно купить в ипотеку под 0,7% 02.12.2021 13:350 О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада 02.12.2021 13:110 Владислав Абрамов сравнил строительство дома с вынашиванием ребенка 02.12.2021 12:380 «Гайд-парк»: Владислав Абрамов о ситуации в строительной сфере региона. ВИДЕО 02.12.2021 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Абрамовым
 
 
 
Самое популярное 01.12.2021 13:422 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 01.12.2021 12:2513 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей 30.11.2021 10:360 Более 670 населенных пунктов Псковской области остались без электроснабжения 01.12.2021 07:281 Очаг коронавируса обнаружили в одном из интернатов в Псковской области 30.11.2021 13:502 Очередной циклон придет в Псковскую область в начале декабря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада

02.12.2021 13:35|ПсковКомментариев: 0

По инициативе Псковского областного Собрания депутатов Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Обращение в правительство парламентарии приняли на 60-й конференции ПАСЗР, которая проходит 2 декабря в Санкт-Петербурге.
Спикер регионального парламента Александр Котов, выступая перед коллегами, напомнил историю вопроса – стартовавшая по всей стране в 2014 году региональная система капитального ремонта многоквартирных домов, основным источником финансирования которой стали взносы собственников помещений, является одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который когда-либо проводился в России.

«Именно собранные средства граждан формируют "фонд капитального ремонта". Но размер взносов, который утверждается ежегодно и согласовывается законодательными органами субъектов, значительно ниже, чем экономически обоснованный расчетный размер платежа», - обозначил Александр Котов основную причину недофинансирования региональных программ капремонта, и, как следствие, невыполнения сроков реализации краткосрочных планов по ремонту жилищного фонда. Для примера Александр Котов привел данные по Псковской области: экономически обоснованный размер взноса на капремонт составляет порядка 55 рублей, а утвержденный платеж – чуть более 9 рублей.

«Люди совершенно справедливо задают вопрос, почему не ремонтируются дома, которые включены в план. И уже есть обращения в суд, есть предписания прокуратуры по этому поводу. Если ничего не предпринимать, то ситуация дальше будет только усугубляться», - отметил председатель областного Собрания депутатов.

Александр Котов подчеркнул, что проблема актуальна для подавляющего большинства регионов России и носит системный характер – повышать размер взносов нельзя из-за невысокой платёжеспособности населения, а собранных денег не хватает на то, чтобы в заявленные сроки привести весь жилищный фонд в порядок.

Выходом из сложившейся ситуации может стать включение региональных программ капремонта в нацпроект с целью обеспечения их софинансирования за счет средств федерального бюджета.

«Мы очень рассчитываем на поддержку со стороны правительства РФ», - подытожил Александр Котов.

 

Теги: #псковское областное собрание #ПАСЗР
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Считаете ли вы себя счастливыми человеком?
В опросе приняло участие 274 человека
02.12.2021, 14:440 Международный книжный форум пройдет в Пскове весной 02.12.2021, 14:330 «Сообразим на троих»: «Дрим-тим» Елкина и Псков против снегопада. ВИДЕО 02.12.2021, 14:310 Министр культуры Якутии назвал «Потапов-фест» комплиментом республике 02.12.2021, 14:210 Псковичей приглашают исполнить мечты «невидимых» стариков
02.12.2021, 14:070 Квартиры «Псковжилстроя» можно купить в ипотеку под 0,7% 02.12.2021, 13:570 Почти 11 тысяч детей отдохнули летом в псковских лагерях 02.12.2021, 13:490 Александр Котов переизбран заместителем председателя ПАСЗР 02.12.2021, 13:490 Пригородные поезда в Псковской области переходят на новый график
02.12.2021, 13:370 Мужчина пострадал в ДТП с фурой в Великолукском районе 02.12.2021, 13:350 О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада 02.12.2021, 13:300 Псковичка отдала долг из-за страха лишиться квартиры 02.12.2021, 13:221 Трубу прорвало напротив «Максимуса» в Пскове. ВИДЕО
02.12.2021, 13:190 «Культурные выходные» устроят для жителей Бежаницкого района 02.12.2021, 13:153 Сбер вместе с лидерами рынка провел первую конференцию по созданию Национального ESG-альянса 02.12.2021, 13:110 Владислав Абрамов сравнил строительство дома с вынашиванием ребенка 02.12.2021, 13:060 Студентам колледжа в Острове рассказали о вреде наркотиков
02.12.2021, 13:020 Плагиат памяти 02.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 02.12.2021, 12:580 Александр Котов председательствует на конференции ПАСЗР в Санкт-Петербурге 02.12.2021, 12:490 Тенденция к снижению подростковой преступности сохраняется в Псковской области
02.12.2021, 12:430 Группа ПСБ запустила акцию «+500» для открывших индивидуальный инвестиционный счет клиентов 02.12.2021, 12:380 «Гайд-парк»: Владислав Абрамов о ситуации в строительной сфере региона. ВИДЕО 02.12.2021, 12:230 Почти тысяча человек в Псковской области остаются без электроснабжения 02.12.2021, 12:110 Житель Бежаницкого района перевел около миллиона рублей на «безопасный» счет
02.12.2021, 12:041 Псковичам разрешат бесплатно возить в поезде лыжи и сноуборды 02.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Абрамовым 02.12.2021, 11:560 Кузница сгорела в Стругах Красных 02.12.2021, 11:480 Шесть человек за сутки умерли от COVID-19 в Псковской области
02.12.2021, 11:420 Вакансии продюсера и бизнес-тренера предлагают в Псковской области 02.12.2021, 11:230 «Сообразим на троих»: «Дрим-тим» Елкина и Псков против снегопада 02.12.2021, 11:212 Сосульки весом 100 килограмм сбивают с ЛЭП в Псковской области. ВИДЕО 02.12.2021, 11:120 Игорь Дитрих о реанимации: Там слезы, кровь и страдания
02.12.2021, 11:039 Труп человека обнаружили на Рижском проспекте в Пскове 02.12.2021, 11:010 Педагогический интенсив проведут на турбазе «Пушкиногорье» 02.12.2021, 10:530 Водителя разорвало на части в результате ДТП в Невельском районе 02.12.2021, 10:520 Сургутнефтегазбанк предлагает двойной кэшбэк при оплате покупки картой Visa
02.12.2021, 10:480 «Гайд-парк»: Гендиректор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов о ситуации в строительной сфере региона 02.12.2021, 10:470 Юрий Сорокин оказал поддержку участникам конкурса «Цветы нации» из Пскова 02.12.2021, 10:451 К уголовной ответственности привлекли псковича, покинувшего место ДТП с пострадавшим 02.12.2021, 10:312 Гинцбург рассказал, какие вакцины можно применять одновременно
02.12.2021, 10:230 Почти 11 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 02.12.2021, 10:150 Вандалы испортили автобусную остановку в Великих Луках 02.12.2021, 10:120 «Псковские тепловые сети» помогают молодым специалистам раскрыть свой потенциал 02.12.2021, 10:030 Сбербанк получил награды международной премии Banking Tech Award
02.12.2021, 09:490 Подросток пострадал в дорожной аварии в Великих Луках 02.12.2021, 09:360 В России планируют использовать вторсырье в строительстве жилья 02.12.2021, 09:291 Песни и танцы ждут псковичей в День казачьей культуры 02.12.2021, 09:260 Тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в День Неизвестного Солдата
02.12.2021, 09:178 Фонд капремонта предлагает псковичам получать электронные квитанции 02.12.2021, 09:015 Ночную уборку снега в Пскове сняли на видео 02.12.2021, 08:450 Следственный комитет показал сюжет о жертвах мошенников и способах обмана 02.12.2021, 08:380 Лучших поэтов и чтецов определили в Пскове
02.12.2021, 08:141 Псковичи смогут проверить знания об истории Великой Отечественной войны 02.12.2021, 08:130 Число повторно привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 22 тысячи 02.12.2021, 07:550 Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей 02.12.2021, 07:380 Без электроснабжения в Псковской области остаются около 100 населенных пунктов
02.12.2021, 07:285 Еще 189 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.12.2021, 07:170 Псковская область получит 180 млн рублей на поддержку агропромышленного комплекса 02.12.2021, 07:000 Псковичка просит отметить на «Доске почета псковских медиков» акушера-гинеколога 01.12.2021, 23:160 Жителей Пскова предупреждают об опасности выхода на тонкий лед
01.12.2021, 22:540 Дни якутского кино начались в Пскове 01.12.2021, 22:352 В Минкульте обсудили подготовку к празднованию 225-летия Александра Пушкина 01.12.2021, 22:160 Главную новогоднюю ель в Пскове установят до 20 декабря 01.12.2021, 22:002 Псковичам напомнили о возможности бесплатно подвести газ к границам участка
01.12.2021, 21:420 Мороз до -13 градусов ожидается в Псковской области 01.12.2021, 21:348 Борис Елкин: Я не против ларьков, но это должно быть красиво 01.12.2021, 21:171 Фотофакт: Новая услуга в алкомаркете на фоне пандемии 01.12.2021, 21:018 Программу поддержки общественных инициатив разработают в Пскове
01.12.2021, 20:482 Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Псковской области. ФОТО 01.12.2021, 20:360 Два кубинца заплатят по 500 рублей за незаконное пребывание в Псковской области 01.12.2021, 20:175 Борис Елкин: Количество песка на дорогах Пскова надо уменьшать 01.12.2021, 19:530 Онлайн-брифинг с красивейшими псковичками состоится в Общественном пресс-центре ПЛН
01.12.2021, 19:380 Менее 500 населенных пунктов остаются без электричества в Псковской области 01.12.2021, 19:231 Продажи устройств для «умного дома» в Пскове выросли почти в три раза - аналитики 01.12.2021, 19:124 В Пскове руководитель строительной компании подозревается в налоговом преступлении 01.12.2021, 18:540 Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru