ЖКХ

Как бесплатно подвести газ к дому, напомнили жителям Псковской области

Программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан, реализуется в Псковской области. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Об этом жителям региона напомнили в управлении Росреестра по области.

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно. При этом ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме лежит на собственниках.

В ведомстве отметили, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 года).

«Для участия в программе гражданину необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы», - пояснила заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Шефова.

Когда права на земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить:

правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;

ситуационный план;

паспорт;

СНИЛС;

ИНН,

контактные данные.

В управлении Росреестра, также отметили, что на данный момент создана рабочая группа с участием представителей органов исполнительной власти субъекта, местного самоуправления и регионального оператора газификации в целях оперативного разрешения возникающих вопросов по догазификации региона. С начала следующего года планируется постановка на кадастровый учет и регистрация прав на более 30 тысяч объектов.