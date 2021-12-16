Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лечение без очередей и хамства
праздник в усадьбе
Мифы о стоматологах развеяны
«Справедливая Россия» решает проблемы
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Что нужно для любимого хобби?
Карта Культура Причудья
Особенности псковской кулинарии
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё ЖКХ 16.12.2021 14:457 Александр Братчиков призвал взыскивать с неплательщиков долги за капремонт 16.12.2021 22:290 Энергетики восстановили основную сеть линий электропередачи в Псковской области 16.12.2021 22:170 Как бесплатно подвести газ к дому, напомнили жителям Псковской области 16.12.2021 18:030 Сергей Грахов выступил за введение господдержки региональных программ капремонта 16.12.2021 16:580 Более 20 протоколов составили на «управляйки» в Пскове за плохую уборку снега 16.12.2021 16:040 Алексей Севастьянов поднял «больную тему» капремонта домов
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 09.12.2021 17:5219 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 13.12.2021 15:4629 В Пскове пятиклассника накажут за объявление о продаже «школы с рабами» 14.12.2021 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Как бесплатно подвести газ к дому, напомнили жителям Псковской области

16.12.2021 22:17|ПсковКомментариев: 0

Программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан, реализуется в Псковской области. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Об этом жителям региона напомнили в управлении Росреестра по области. 

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно. При этом ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме лежит на собственниках.

В ведомстве отметили, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 года).

«Для участия в программе гражданину необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы», - пояснила заместитель руководителя регионального Росреестра Елена Шефова.

Когда права на земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить:

  • правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом;
  • ситуационный план;
  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН,
  • контактные данные.

В управлении Росреестра, также отметили, что на данный момент создана рабочая группа с участием представителей органов исполнительной власти субъекта, местного самоуправления и регионального оператора газификации в целях оперативного разрешения возникающих вопросов по догазификации региона. С начала следующего года планируется постановка на кадастровый учет и регистрация прав на более 30 тысяч объектов.

Теги: #Росреестр #Псковская область #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 240 человек
16.12.2021, 22:500 Псковичей в возрасте до 40 лет приглашают на работу в полицию 16.12.2021, 22:350 Вопросы о самозахвате земли псковичи смогут задать специалисту Росреестра 16.12.2021, 22:290 Энергетики восстановили основную сеть линий электропередачи в Псковской области 16.12.2021, 22:170 Как бесплатно подвести газ к дому, напомнили жителям Псковской области
16.12.2021, 22:091 Светофор не работает на пересечении Коммунальной и Юбилейной улиц в Пскове 16.12.2021, 21:580 Единороссы проверили условия продажи пиротехники в Пскове и Великих Луках 16.12.2021, 21:400 Псковская делегация участвует в съезде профсоюза работников потребительской кооперации 16.12.2021, 21:200 Занятия по предупреждению травматизма на дорогах проведут в школах Пскова
16.12.2021, 21:020 Мокрый снег и 3 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 17 декабря 16.12.2021, 20:444 Новогоднему Пскову не хватает лоска – Михаил Ведерников 16.12.2021, 20:342 Концерт на электронном органе впервые состоялся в Пскове 16.12.2021, 20:213 Министр промышленности ощутил на себе недостатки сотовой связи в Псковской области
16.12.2021, 20:117 В регионы повторно направили законопроект о QR-кодах в общественных местах 16.12.2021, 20:010 Псковские школьники поучаствовали в пилотном цифровом уроке 16.12.2021, 19:514 Губернатор опроверг информацию о вырубке лип для расширения проспекта Ленина в Великих Луках 16.12.2021, 19:360 Инвестиционную привлекательность Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН
16.12.2021, 19:250 Псковичей приглашают к участию в туристическом конкурсе 16.12.2021, 19:234 Второй этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове решили отложить 16.12.2021, 19:170 Интерактив: Безопасный путь к школе 16.12.2021, 19:160 Более 2000 обращений поступило на «прямую линию» с губернатором Псковской области
16.12.2021, 19:000 Минпросвещения и «Единая Россия» создали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ 16.12.2021, 18:454 Фирменные магазины сети «Бизон» приглашают псковичей за качественной мясной продукцией 16.12.2021, 18:450 Жителя Стругокрасненского района заключили под стражу за разбойное нападение 16.12.2021, 18:300 Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам
16.12.2021, 18:151 УФАС предписало Псковпассажиравтотрансу повторно провести торги по заправке автобусов газом 16.12.2021, 18:030 Сергей Грахов выступил за введение господдержки региональных программ капремонта 16.12.2021, 17:590 Пскович предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета ребенка 16.12.2021, 17:580 Более 80 заявок поступило на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове
16.12.2021, 17:531 Многодетная семья из Гдова получила путевку в Сочи 16.12.2021, 17:510 Главреда многотомника «Солдаты Победы» наградили почетной грамотой губернатора 16.12.2021, 17:290 Максимальной производительности по нацпроектам потребовал псковский губернатор 16.12.2021, 17:240 Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове
16.12.2021, 17:2015 Госдума поддержала проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату 16.12.2021, 17:150 Проблему спецсчетов обсудили в общественном пресс-центре ПЛН 16.12.2021, 17:090 В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты 16.12.2021, 17:040 Снегопад не привел к массовым отключениям электроэнергии в Псковском районе
16.12.2021, 17:001 Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки  16.12.2021, 16:580 Более 20 протоколов составили на «управляйки» в Пскове за плохую уборку снега 16.12.2021, 16:331 В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной 16.12.2021, 16:310 Псковича отправили на 8 лет в колонию за наркопреступления
16.12.2021, 16:190 У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность 16.12.2021, 16:087 Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за «омикрона» 16.12.2021, 16:040 Алексей Севастьянов поднял «больную тему» капремонта домов 16.12.2021, 15:580 Новогоднее убранство Пскова. ИНФОГРАФИКА
16.12.2021, 15:550 Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним  16.12.2021, 15:497 Хвост виляет собакой 16.12.2021, 15:311 Дополнительная секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове  16.12.2021, 15:290 Фермера в Стругокрасненском районе оштрафовали из-за жалоб на запах трупного разложения
16.12.2021, 15:081 На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение  16.12.2021, 15:020 В баре псковской гостиницы обнаружили фальшивую купюру 16.12.2021, 14:592 Назван район-аутсайдер по оплате взносов на капремонт в Псковской области 16.12.2021, 14:560 Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи
16.12.2021, 14:482 Псковичка фиктивно прописала четверых иностранцев 16.12.2021, 14:457 Александр Братчиков призвал взыскивать с неплательщиков долги за капремонт 16.12.2021, 14:410 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей 2021 года. ВИДЕО 16.12.2021, 14:380 Себежские полицейские вернули пенсионеру украденный телефон
16.12.2021, 14:310 Цифровая выставка живописи экс-хранителя усадьбы Ганнибалов открыта в соцсетях 16.12.2021, 14:254 Ниже «неуда», хуже некуда 16.12.2021, 14:171 Светящийся Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 16.12.2021, 14:070 Начинается видеотрансляция круглого стола по вопросам реализации региональной программы капремонта
16.12.2021, 14:032 В Кремле прокомментировали темпы инфляции в России 16.12.2021, 13:580 Председатель профсоюза работников промышленности РФ посетит Псковскую область 16.12.2021, 13:550 Жителя поселка Струги Красные осудили за избиение нескольких человек 16.12.2021, 13:320 Сигареты стоимостью пять миллионов рублей изъяли на складе в Себеже
16.12.2021, 13:250 Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, расскажут псковичам на лекции 16.12.2021, 13:148 Михаил Ведерников проведет «прямую линию» с жителями региона 16.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 16.12.2021, 12:543 Пьяный себежанин ударил полицейского ногой в лицо
16.12.2021, 12:360 «Гайд-парк»: Наталья Федорова об итогах 2021 года для Псковского района. ВИДЕО 16.12.2021, 12:323 На лед псковских водоемов сейчас выходят только безумные — Тала Нещадимова 16.12.2021, 12:221 Администрация Опочки возместит ущерб владелице поврежденного упавшим деревом автомобиля 16.12.2021, 12:130 Музыка Штрауса и Легара прозвучит на концерте «Венский Новый год» в Пскове
16.12.2021, 11:590 Пять человек за сутки скончались от коронавируса в Псковской области 16.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 16.12.2021, 11:530 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей 2021 года 16.12.2021, 11:431 Морозную новогоднюю ночь прогнозируют в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru