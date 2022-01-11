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Борис Елкин объяснил перебои с подачей воды в дом на улице Ижорского Батальона в Пскове

Глава администрации Пскова Борис Елкин объяснил перебои с подачей воды в дом №7а на улице Ижорского Батальона.

«В связи с многочисленными обращениями жителей дома №7А по улице Ижорского Батальона по поводу перебоев с подачей воды поясняю ситуацию. Холодной воды не было сутки из-за поломки насоса. Дефект устранен, водоснабжение восстановлено. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, управляющая компания за счет средств технического обслуживания закупает резервный насос», - отметил он в Instagram.

Что касается горячей воды, продолжил Борис Елкин, прежние договоренности в силе. «Будет произведена замена внутридомовых коммуникаций. За это решение проголосовали 68% собственников жилья. Управляющая компания уже заключает договор с подрядчиком. В конце января работы начнутся с самого проблемного 1-го подъезда. В течение двух месяцев должны сделать все», - сообщил он.

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«И в дополнение, как и обещал, поставим во дворе воркаут-площадку. Сейчас выбираем под нее место», - добавил сити-менеджер.