ЖКХ

Опрос о качестве услуг управляющих компаний проводится в Псковской области

Союз собственников недвижимости Псковской области проводит опрос среди жителей региона с целью выявить актуальные проблемы в работе управляющих организаций и в сфере ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель правления Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Псковской области.

Опрос проходит в рамках социального проекта «Везде как дома - ЖКХ онлайн». Псковичам представится возможность ответить на ряд вопросов, касающихся деятельности управляющих организаций и качества оказываемых ими коммунальных услуг.

«Данный опрос проводится с целью организации общественного контроля за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ. В его рамках планируется выявить особенности работы управляющих организаций, выполнения ими работ, предусмотренных действующим жилищным законодательством и договором управления», - рассказал руководитель социального проекта Артем Березко.

Проект направлен на создание в регионе эффективно действующей системы защиты прав граждан в сфере ЖКХ, нацеленной на оказание безвозмездной практической юридической помощи гражданам при помощи современных цифровых технологий (онлайн-консультации) и повышение правовой грамотности населения в указанной сфере.

Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области. Пройти опрос можно по ссылке.