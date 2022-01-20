ЖКХ

Жители частного сектора псковской деревни Родина смогут газифицировать свои дома

В деревне Родина Псковского района завершено строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это позволит подвести газ к 145 индивидуальным жилым домам.

Работы провело АО «Газпром газораспределение Псков» по региональной программе газификации Псковской области. Газопровод возведен за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Благодаря новому газопроводу возможность подключиться к природному газу появилась у жителей индивидуального жилищного фонда улиц Дружбы, Народной, Набережной, Садовой, Береговой, Мира и переулка Энергетиков. В настоящее время 145 домовладений включены в пообъектный план-график догазификации Псковской области, отметили в администрации.

В рамках региональной программы газификации работы в этом году продолжатся в областном центре. Речь идет о реконструкции газорегуляторного пункта № 10 по улице Печорская в Пскове. Это оборудование введено в эксплуатацию более 30 лет назад и давно нуждается в замене. В этом году на его месте будет смонтирован новый блочный газорегуляторный пункт с установкой телеметрии и обогревом, что позволит обеспечить надежность газоснабжения, безаварийную и бесперебойную подачу природного газа населению.

Кроме того, в текущем году в Пскове планируется провести реконструкцию газорегуляторного пункта № 21 на улице Звездной, а также подземно-надземного газопровода высокого и низкого давления в районе улиц Сосновая, Яна Райниса и Орлецкой набережной. Необходимость реконструкции подземно-надземного газопровода вызвана активной жилой застройкой данного микрорайона. Для увеличения пропускной способности существующих сетей газораспределения будут заменены отдельные участки на газопроводы большего диаметра с подземной прокладкой.