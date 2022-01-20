ЖКХ

Почему жители Завеличья оставались без воды 100 лет назад, рассказали архивисты

О том, каким был водопровод в Пскове 100 лет назад и как он изменился за прошедшие годы, рассказали в Государственном архиве Псковской области. Информация размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

В газете «Псковский набат» 2 октября 1923 года вышла заметка «О положении с водопроводом в городе Пскове». В ней написано: «Водопроводная станция ежедневно дает от 100 до 120 тысяч ведер воды. На каждого жителя в сутки приходится 4 ведра воды. Количество достаточное».

Для сравнения, сегодня через псковский «Горводоканал» проходит 55-60 тысяч кубометров воды, а это примерно 6 млн ведер в сутки.

«Погрузившись в текст документа, узнаем: "…значительная часть воды – 50-60 % уходит на сторону, т. к. существуют прорывы в сети. До сих пор обнаружено 4 больших разрыва труб, 5 средних и 3 малых. Прорыв снижает общее давление магистрали». Сложно представить такие потери питьевой воды сегодня. К тому же поставки воды сейчас осуществляются круглосуточно. А вот в 1923 году эта задача была выполнена с оговоркой "почти полностью"», - отметили архивисты.

Также отмечалось: «Завеличье, вследствие бывшего разрушения моста Красной армии, остается до сих пор без водопровода». Сегодня это одна из наиболее плотно заселенных частей города, попробуй-ка оставить Завеличье без воды, добавили архивисты.