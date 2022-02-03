ЖКХ

Псковичам расскажут о достоинствах ГИС ЖКХ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел рабочее совещание с профильными специалистами и руководством муниципалитетов, посвященное работе с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В первую очередь Василий Осипов обсудил с участниками совещания привлечение жителей Псковской области к использованию ГИС ЖКХ. Сейчас в системе имеют личные кабинеты более 16 тысяч человек.

«Министерство строительства и ЖКХ РФ поставило перед регионом задачу привлечь к использованию ГИС ЖКХ не менее 10% жителей старше 14 лет до конца текущего года. Мы должны не формально подойти к этому вопросу, а рассказать о достоинствах сервиса, благодаря которым он будет полезным для граждан», - подчеркнул он.

Так, для регистрации в ГИС ЖКХ достаточно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. После принятия лицензионного соглашения сформируется личный кабинет, где каждый сможет направить сообщения или жалобы, получить информацию о субсидиях за оплату ЖКХ. Здесь же публикуются данные о профилактических работах на инженерных сетях.

Самое главное - оплата коммунальных платежей, которая производится через информационную систему без комиссии. Также в ГИС ЖКХ собрали ряд других электронных сервисов.

Участники совещания обсудили различные варианты распространения информации системе, в том числе привлечение в районах и городских округах волонтерского корпуса для разъяснения и помощи в создании личного кабинета. Для распространения информации, по словам Василия Осипова, необходимо задействовать все ресурсы, чтобы в ближайшее время набрать положительную динамику в этом вопросе.

В рамках рассмотрения вопроса о размещении в ГИС ЖКХ договоров на предоставление коммунальных услуг Василий Осипов поблагодарил всех специалистов за плодотворную работу. Регион по этому показателю находится в «зеленой» зоне. «Остались единичные случаи отсутствия документов. Все списки мы направим в муниципалитеты. Поручаю разобраться со всеми случаями в кратчайшие сроки», - отметил заместитель губернатора.

В администрации добавили, на совещании также рассмотрели актуальные вопросы при направлении через ГИС ЖКХ запросов и получении ответов о наличии или отсутствии задолженностей граждан за коммунальные услуги при предоставлении мер социальной поддержки.