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Восемь протоколов составили на псковские управляющие организации за неделю

Восемь протоколов составили на псковские управляющие организации за неделю. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

«Продолжаем пристальный контроль за работой управляющих компаний во дворах. За прошедшую неделю контрольное управление составило восемь протоколов об административных правонарушениях: по три протокола на ООО "ЖС 13" и ООО "Сервис",

по одному протоколу на ООО "Наш дом Псков" и "Городскую управляющую компанию"», - отметил он.

Кроме того, выдали 17 уведомлений о явке управляющих компаний на составление протоколов. «Некоторые из них тоже получат не по одному протоколу, а, значит, уже попадают на штрафы!» - подчеркнул сити-менеджер.

Борис Елкин рассказал, что отработка обращений граждан, которые поступают по различным каналам, в том числе в социальных сетях, продолжается. «В списке уже значится 18 проверочных мероприятий, и это не предел! Благодарю псковичей за обратную связь. Вместе мы заставим "управляйки" работать и обязательно наведем порядок!» - отметил он.

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Глава городской администрации указал на то, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Пскове еще несколько дней. «В связи с этим по поручению губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова усиливаемся в части уборки. Всем подрядным организациям поставил задачу мобилизоваться по максимуму и уделить особое внимание очистке и обработке тротуаров», - добавил он.