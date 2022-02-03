Более 40 тысяч абонентов открыли личные кабинеты в системе «Псковэнергосбыта»

Свыше 40 тысяч личных кабинетов для оплаты квитанций за электроэнергию, передачи показаний электросчетчиков, контроля расчетов и расходов открыли жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».
Фото: пресс-служба АО «Псковэнергосбыт»
Личный кабинет физлица содержит максимум информации, связанной с начислениями и платежами граждан за потребленную электроэнергию, истории показаний и все выставленные по конкретному адресу счета, уточнили в компании. Счета в личных кабинетах потребителей появляются быстрее, чем поступают по почте. Пользователи ЛК могут оплачивать квитанции уже 5-6 числа месяца, следующего за расчетным, тогда как по почтовым ящикам квитанции разносят ближе к середине месяца.
«Важно, что сервис позволяет быстро и без комиссии оплатить счет и передать показания, и для этих операций не нужно искать номер своего лицевого счета», - подчеркнули в пресс-службе организации.
Кроме того, в одном личном кабинете можно привязать несколько лицевых счетов, а вместо ожидания бумажной квитанции настроить доставку электронной.
«Интерфейс простой и понятный, а если и возникают вопросы по работе в кабинете, то они снимаются подробными инструкциями, которые находятся в одноименном разделе, - обратили внимание в «Псковэнергосбыте». - Вопросы по квитанциям или работе счетчиков можно задать в другом разделе – "Обращения". Кстати, кабинет хранит историю ваших обращений, что тоже очень удобно».
Интерактивный сервис доступен абонентам в любое время. Личный кабинет экономит время и деньги – ведь он позволяет контролировать своевременную передачу показаний и производить оплату в срок и без комиссии, отметили в компании.
Как открыть личный кабинет и привязать лицевой счет:
Как привязать в одному личному кабинету несколько лицевых счетов: