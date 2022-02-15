ЖКХ

Специалисты ПТС перевезли котел на котельную «Псковавиа»

Котел, находившийся на закрытой в прошлом году котельной «Плодоовощ», перевезли на котельную «Псковавиа» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

Изначально специалистам пришлось разобрать стену котельной, чтобы установить туда котел, поскольку подъемные механизмы бы не справились с подобной работой.

«Сделать все это нужно за один день. Да, полностью разобрать стену котельной, завести туда котел, установить его на посадочную платформу и вернуть стену в первоначальный вид. Звучит все это, скажем честно, как нечто невероятное и просто невыполнимое, но на самом деле все происходит именно так, можно сказать на ваших глазах. Но и это еще не всё, все работы происходят без единого отключения абонентов. Вы можете такое себе представить? Никто даже не в курсе всех этих манипуляций. Но все это стало возможным только благодаря слаженной работе всех структурных подразделений предприятия, многомесячной подготовке и расчетам», - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что для проведения подобных работ нужны грамотные специалисты, специальные навыки и желание. «Ни того, ни другого у наших коллег не отнять, они молодцы, постоянно учатся и применяют свои знания и умения на практике. Что и доказали своей работой», - добавили в ПТС.