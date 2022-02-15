ЖКХ

Специалисты «Экопрома» встретились с юрлицами в Дедовичском районе

Представители филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») встретились с юридическими лицами Дедовичского района 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Выездную встречу с представителями малого предпринимательства, которая состоялась в дедовичской библиотеке, провели руководитель центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева, руководитель договорного отдела Константин Алексеев и специалист по работе с клиентами Николай Богданов.

«На встрече было порядка 20 человек, где сотрудники ответили на интересующие вопросы: порядок заключения договоров, величина тарифа, частота и периодичность вывоза, сортировка и т. д. По окончании такого диалога между регоператором и представителями малого бизнеса было заключено 7 договоров», - отметили в «Экопроме».

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) настоятельно рекомендует всем юридическим лицам заключить договор за услугу по обращению с ТКО, предотвратив судебные иски в будущем.