ЖКХ

Более 300 юрлиц в Псковской области задолжали «Экопромому» свыше 20 млн рублей

Более 300 юридических лиц в Псковской области задолжали филиалу ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) свыше 20 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») - обязанность всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркнули в компании. «Любая организация, независимо от организационно-правовой формы и предоставляемых услуг (реализуемых товаров), обязана соблюдать установленные законом санитарные нормы, в том числе осуществлять своевременный вывоз отходов как бытового, так и промышленного назначения», - отметили в «Экопроме».

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в целях обеспечения своей деятельности начал обращаться в судебные органы за взысканием задолженности и неустойки. «За прошедший месяц уже повторно было отправлено 830 писем о необходимости заключения договора. По факту уклонения от заключения подготовлено и передано в суд более 300 заявлений в отношении данных юрлиц и предпринимателей на общую сумму задолженности более 20 млн рублей», - рассказали в компании.

Административная ответственность влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, будут направлены заявления в Роспотребназдор о возбуждении административных производств в отношении тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с кем не будет заключен договор на оказание услуг.