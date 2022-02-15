ЖКХ

В палкинской деревне устранили аварию на водопроводе после жалобы в соцсетях

Аварию на водопроводных сетях в деревне Горбунова Гора Палкинского района устранили после жалобы местного жителя в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом Псковской области.

В систему «Инцидент менеджмент» попало сообщение местного жителя, который рассказал о перебоях в водоснабжении. Специалисты ЦУР направили его жалобу в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области. В профильном ведомстве пояснили, что проблема вызвана аварией в водопроводных сетях вблизи ЛЭП, на участке, который находится в собственности другого человека. Для ремонта необходимо было согласовать работы с собственником и ресурсоснабжающей организацией. На данный момент проблема решена - в деревне снова организовано бесперебойное водоснабжение.

Свою проблему в социальных сетях расписал и житель Великих Лук. Он рассказал, что после уборки города на улице Карцево остался невывезенный снег. ЦУР адресовал сообщение в администрацию города, уже на следующий день снег убрали.

А на улице Зеленой в Великих Луках во дворе дома №7 проезжая часть оказалась под слоем льда – об этом рассказал местный житель. Сотрудники ЦУР зафиксировали обращение и также передали его в городскую администрацию, после чего дорогу посыпали песком.