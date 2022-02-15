ЖКХ

Опубликован список площадок в Пскове с контейнерами для раздельного сбора отходов

Опубликован список площадок в городе Пскове, где расположены контейнеры для раздельного сбора отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка)

«Раздельный сбор отходов - неотъемлемая часть современной жизни. Если вы только начинаете разделять мусор и не знаете, куда его можно складировать, то мы подготовили список площадок в городе Пскове, где расположены контейнеры филиала ООО "Экопром" (ГК Мехуборка) для раздельного сбора отходов», - говорится в сообщении.

Региональный оператор отмечает, что все содержимое желтых контейнеров для вторсырья и сеток для ПЭТ-бутылок забирает отдельная машина и везет на сортировочный комплекс в деревню Котово.

«На ежедневной основе мы будем публиковать списки адресов с контейнерными площадками для раздельного сбора отходов на территории Псковской области», - заметили в филиале ООО «Экопром».