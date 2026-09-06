 
ЖКХ

В Госдуме напомнили о сроках оплаты ЖКУ за август

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Плата за жилищно-коммунальные услуги за август должна быть внесена не позднее 15 сентября включительно. Об этом 6 сентября напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно», — сообщил он «РИА Новости».

Как напомнил Якубовский, с 1 марта текущего года в России изменился срок оплаты коммунальных услуг. Теперь платежи за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо производить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Ранее крайним сроком было 10-е число.

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