В Госдуме напомнили о сроках оплаты ЖКУ за август

Плата за жилищно-коммунальные услуги за август должна быть внесена не позднее 15 сентября включительно. Об этом 6 сентября напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно», — сообщил он «РИА Новости».

Как напомнил Якубовский, с 1 марта текущего года в России изменился срок оплаты коммунальных услуг. Теперь платежи за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо производить до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Ранее крайним сроком было 10-е число.