ЖКХ

В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» столкнулось с затоплением раскопа из-за таяния снега на месте устранения утечки теплоносителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

Утечка произошла у дома №30а на улице Рокоссовского в Пскове. Специалисты предприятия провели подготовительные работы, раскопали участок перед вводом в тепловую камеру, определились с планом работ, а также заказали необходимые материалы.

«Когда наши коллеги утром прибыли на место проведения ремонтных работ, то их ожидал очень неприятный сюрприз. Все место проведения ремонтных работ ушло под воду. Наверняка вы подумаете, что здесь виновата утечка, она была такой большой, что заполнила все место раскопа, и не просто заполнило, так еще и края подмыло, грунт обрушило, да так, что копать пришлось заново. Но если вы так подумали, то оказались совершенно неправы, во всем виновата "тщательная и бескомпромиссная уборка дворовых проездов". Вы спросите, как все это связано между собой? Объясняем, когда скапливается много наледи, снега, который толком не вывозят рядом с местом, где происходит утечка теплоносителя, все начинает усиленно таить, элементарная физика начальной школы. А куда потом убегает вода? Правильно, в место раскопа», — рассказали в ПТС.

Все эти факторы объединяются между собой, отметили в пресс-службе, и получается, что трассу снова заливает водой. «Примерно такая же причина и самой утечки, так как она произошла на самом выходе из тепловой камеры. Данные места являются настоящими болевыми точками любых сетей, так как вода, которая на них попадает, содержит в себе очень много реагентов, солей и прочих элементов, которые металл не особо любит», — подчеркнули в ПТС.

«Все это следствие как плохой уборки, так и плохо работающей ливневой канализации. К огромному сожалению – это далеко не единственный случай. Но нашим специалистам все по плечу, они обязательно справятся», — добавили в пресс-службе.