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Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» при начислении платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Горводоканале».

На предприятии отметили, что тем самым арбитражный суд подтвердил правомерность действий «Горводоканала», а выданное в адрес предприятия предписание псковского УФАС признал незаконным. Там также заметили, что вопрос о порядке начисления платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ больше года активно обсуждали в предпринимательском сообществе, среди ресурсоснабжающих организаций и в УФАС.

«Псковское УФАС, вопреки сложившейся судебной практике, вопреки сформулированной позиции ФАС России, указанной в письме №МШ/27138/21 от 7 апреля 2021 года не согласилось с правом предприятия начислять плату без отбора проб и возбудило в отношении предприятия дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 10 части 1 статьи 10 ФЗ от 26 июля 2006 года №135–ФЗ "О защите конкуренции". По результатам рассмотрения материалов дела при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей УФАС было вынесено решение о признании в действиях предприятия нарушения указанного закона, также предприятию было выдано предписание», - напомнили в пресс-службе «Горводоканала».

Предприятие, не согласившись с вынесенными решениями, обратилось в арбитражный суд Псковской области с заявлением об оспаривании данных решений, которое удовлетворили в полном объеме.

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«К сожалению, заложниками сложившейся ситуации стали предприниматели, которые за период рассмотрения вопроса о законности начислений не производили в полном объеме оплату и на сегодняшний день имеют проблемы с погашением образовавшейся задолженности, а также "Горводоканал", который вынужденно увеличил размер дебиторской задолженности по независящим от него причинам», - отметили на предприятии.

Сложившуюся ситуацию и отказ в удовлетворении апелляционной жалобы УФАС Псковской области прокомментировала руководитель ведомства в регионе Ольга Милонаец, пост опубликован в телеграм-канале управления.

«Мы проанализировали десятки жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в большинстве случаев эти организации не имеют никакого отношения к загрязнению сточных вод - это магазины одежды или офисы... Но вынуждены за это платить, причем плата за негативное воздействие нередко превышает плату за основную услугу водоотведения в несколько раз. И до сих пор мы убеждены, что требовать плату за то, что не подтверждается замерами, несправедливо», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Она добавила, что в случае, если мнение УФАС не будет поддержано и в кассации, ведомство будет готовить законодательную инициативу для пересмотра постановления правительства РФ, которое устанавливает порядок оплаты. «Мы считаем, что начисление платы должно быть прозрачным и подтвержденным», - заключила Ольга Милонаец.