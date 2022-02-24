Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС 

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу УФАС Псковской области на решение арбитражного суда о правомерности действий муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» при начислении платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Горводоканале».
На предприятии отметили, что тем самым арбитражный суд подтвердил правомерность действий «Горводоканала», а выданное в адрес предприятия предписание псковского УФАС признал незаконным. Там также заметили, что вопрос о порядке начисления платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ больше года активно обсуждали в предпринимательском сообществе, среди ресурсоснабжающих организаций и в УФАС.
Предприятие, не согласившись с вынесенными решениями, обратилось в арбитражный суд Псковской области с заявлением об оспаривании данных решений, которое удовлетворили в полном объеме.
«К сожалению, заложниками сложившейся ситуации стали предприниматели, которые за период рассмотрения вопроса о законности начислений не производили в полном объеме оплату и на сегодняшний день имеют проблемы с погашением образовавшейся задолженности, а также "Горводоканал", который вынужденно увеличил размер дебиторской задолженности по независящим от него причинам», - отметили на предприятии.
Сложившуюся ситуацию и отказ в удовлетворении апелляционной жалобы УФАС Псковской области прокомментировала руководитель ведомства в регионе Ольга Милонаец, пост опубликован в телеграм-канале управления.
Она добавила, что в случае, если мнение УФАС не будет поддержано и в кассации, ведомство будет готовить законодательную инициативу для пересмотра постановления правительства РФ, которое устанавливает порядок оплаты. «Мы считаем, что начисление платы должно быть прозрачным и подтвержденным», - заключила Ольга Милонаец.