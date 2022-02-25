ЖКХ

Вопрос низких зарплат коммунальщиков поднял глава Островского района

Вопрос низких зарплат коммунальщиков должен решаться комплексно, на территории всего региона. Такое мнение высказал глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Энергетики стараются и работают даже больше, чем нужно где-то, на пике возможностей из-за погодных условий», - отметил Дмитрий Быстров.

По его словам, если бы электросеть была в лучшем состоянии, а просеки расчищались в большей степени, то людям было бы проще работать, и не было бы такой «текучки».

«Это вопросы, которые надо решать комплексно, мы можем только отфиксировать, люди работают на износ, без отдыха. Мы не хотим, чтобы так было», - добавил Дмитрий Быстров.

Он отметил, что коммунальщики с низкой зарплатой оказались «заложниками тарифа». «Зарплата не может быть выше, чем установленная по тарифу. Этот вопрос должен решаться комплексно. Если бы вся инфраструктура была бы в порядке и автоматизирована, то и тариф был бы меньше, и фонд оплаты труд перераспределялся бы, и зарплата была бы выше», - пояснил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что в настоящее время учителя и работники культуры получают больше коммунальщиков, хотя раньше было наоборот. Дмитрий Быстров выразил надежду, что по зарплатам людей этой профессии также сформируют «дорожную карту», и, возможно, к решению этого вопроса подключатся депутаты разных уровней.