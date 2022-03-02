ЖКХ

Почти 230 тысяч отсудил у дновской «управляйки» хозяин затопленной квартиры

Дновский районный суд частично удовлетворил исковые требования собственника затопленной квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Услуги по содержанию, обслуживанию и ремонту мест общего пользования в доме, где проживал истец, оказывало ООО «Жилищно-коммунальные системы города Дно». В пресс-службе отметили, что он, как владелец квартиры, исправно вносил плату за оказанные услуги.

В мае 2021 года из-за протечки крыши его квартира была залита водой. Ущерб, по заключению эксперта, составил 245 600 рублей. Потерпевший также просил суд взыскать расходы на проведение экспертизы в размере 7 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

Впоследствии ущерб был уточнен до 127 307 рублей. Также добавились расходы по оплату услуг адвоката в размере 28 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований. Взыскал с управляющей компании в пользу истца материальный ущерб в размере 127 307 рублей, штраф в размере 63 653 рубля 50 копеек, расходы по проведению досудебной экспертизы в размере 7 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 28 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей. Всего 228 960 рублей 50 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований судом было отказано, добавили в пресс-службе.